Torna ‘Play With Music’: il contest per giovani artisti emergenti di Italia e Spagna

Il contest ‘Play With Music‘ è pronto a tornare nel 2025, offrendo una piattaforma per i giovani talenti della musica italiana e spagnola. Le iscrizioni apriranno ufficialmente dal 17 aprile fino al 5 giugno 2025, sul sito ufficiale music.awlab.com. Questo evento, organizzato da Aw Lab in collaborazione con adidas Originals, si propone di scoprire e valorizzare le nuove voci della scena musicale, creando un legame tra creatività, stile e autenticità.

Un progetto che continua a crescere

‘Play With Music’ ha già dimostrato il suo valore nelle edizioni precedenti, coinvolgendo un pubblico appassionato sia in Italia che in Spagna. La nuova edizione si preannuncia ancora più coinvolgente, con l’obiettivo di dare visibilità a giovani artisti emergenti. L’iniziativa non solo celebra la musica, ma si propone anche di creare un ambiente in cui i partecipanti possano esprimere la loro individualità e il loro talento.

Quest’anno, il contest avrà come ambassador ufficiali due figure di spicco della nuova scena musicale italiana: Lil Jolie e Vale Lp. Le loro esperienze e il loro stile rappresentano un esempio di come la musica possa essere un mezzo potente per raccontare storie autentiche e senza filtri. La loro presenza nel contest servirà da ispirazione per i partecipanti, incoraggiandoli a esprimere la propria voce e a condividere la propria visione artistica.

Modalità di partecipazione e selezione

Le iscrizioni al contest saranno aperte fino al 5 giugno 2025. Gli artisti interessati potranno caricare le loro video performance sul sito music.awlab.com, candidandosi per entrare nella selezione dei finalisti. Una giuria esperta avrà il compito di scegliere 15 semifinalisti, che si esibiranno in tre diverse date e location: il 28 giugno a Milano, il 12 luglio a Napoli e il 19 luglio a Barcellona. Ogni semifinalista avrà l’opportunità di portare sul palco la propria musica, la propria energia e la propria visione artistica.

Il percorso culminerà con la proclamazione del vincitore italiano, che avrà l’onore di aprire il concerto di Lil Jolie e Vale Lp il 4 ottobre a Napoli, all’interno dello spazio de La Santissima Community Hub. Anche il vincitore spagnolo avrà l’opportunità di esibirsi, aprendo il concerto di Juancho. Questo rappresenta un’importante occasione per i giovani artisti, che potranno farsi conoscere da un pubblico più ampio e avviare la loro carriera musicale.

Un impegno per i giovani artisti

Con ‘Play With Music‘, Aw Lab e adidas Originals dimostrano il loro costante impegno a favore dei giovani talenti. Il contest non è solo un’opportunità per esibirsi, ma anche un modo per promuovere un ambiente autentico e inclusivo, dove ogni artista può trovare la propria voce e portarla lontano. A supporto di questa iniziativa, Aw Lab presenterà in esclusiva tre modelli di sneaker adidas Originals, disponibili solo nei propri store e online. Questi modelli incarnano lo spirito creativo del contest, offrendo ai partecipanti un ulteriore modo per esprimere la propria personalità e il proprio stile.

La nuova edizione di ‘Play With Music‘ si preannuncia come un’importante opportunità per i giovani artisti, un evento che celebra la musica e la creatività, e che invita tutti a partecipare e a condividere la propria passione.

