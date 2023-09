Torna le serie Di4ri: tra i protagonisti Biagio Venditti, giovane Abruzzese promettente

Da giovedì è ormai disponibile su Netflix la seconda stagione di Di4ri e quest’anno, tra i protagonisti, c’è Biagio Venditti: un giovane originario di Trasacco. Un giovane di sedici anni che sembra essere una giovane promessa con una lunga strada davanti a sé.

Di4ri racconta le vicende di un gruppo di giovanissimi studenti di scuola media alle prese con i problemi quotidiani tipici di quell’età. Paura di non essere all’altezza, dubbi sul proprio futuro, primi sentimenti amorosi e prime esperienze con gli amici. I protagonisti – anche se molto diversi tra loro – sono legati da una profondissima amicizia che li accompagnerà nel loro percorso, ma non senza alti e bassi.

Il percorso di Biagio è iniziato quando aveva solo otto anni con la serie Tv “Tutti insieme all’improvviso”, per poi arrivare ad interpretare il ruolo di Daniele Parisi in Di4ri. Quest’ultimo è giovanissimo ed ha subìto la prima delusione amorosa dopo essersi invaghito di Mirko, suo migliore amico che non ha ricambiato.

Ma Biagio dovrà imparare a non lasciarsi abbattere e capire che queste cose fanno parte del processo di crescita. Nonostante la delusione provata, durante l’estate la delusione è stata – abbastanza – superato e Biagio è tornato ad essere felice, almeno finchè non arriva Bianca.

Quest’ultima è la nuova arrivata del gruppo. Si è trasferita nel terzo anno ed è la cugina di Giulio. Fin dall’inizio è evidente quanto tra lei e Mirko ci sia una certa simpatia e non solo: i due hanno molto in comune. Come Mirko, anche Bianca ha la passione per la musica ed il suo sogno è diventare una cantante. Così, i due iniziano a collaborare insieme e nasce un bel duetto: ma per Mirko non è facile da accettare.

Dopo aver già partecipato a serie tv italiane come Un passo dal cielo e Don Matteo, Biagio Venditti si è cimentato in un ruolo in cui sembra entrare perfettamente e di cui si ritiene molto entusiasta.