Torino Film Festival 2024: il trionfo di Holy Rosita e i premi ai migliori film

Il Torino Film Festival 2024, uno degli eventi cinematografici più attesi dell’anno, si concluderà stasera con la cerimonia di premiazione. Quest’edizione ha visto emergere un vincitore di grande spessore: “Holy Rosita” del regista belga Wannes Destoop. Questo film è stato sviluppato nell’ambito del TorinoFilmLab, un incubatore di talenti cinematografici, e ha conquistato il prestigioso titolo di miglior film nel concorso ufficiale, arricchendo il panorama già vibrante del festival.

I premi del concorso lungometraggi

La giuria del Concorso Lungometraggi, presieduta dalla nota scrittrice e sceneggiatrice italiana Margaret Mazzantini, ha avuto il compito difficile di scegliere i vincitori per l’edizione di quest’anno. Questa giuria è composta da nomi di rilievo internazionale, tra cui il regista macedone Milcho Manchevski, l’attrice francese Anne Parillaud, il critico italiano Giovanni Spagnoletti e il cineasta polacco Krzysztof Zanussi. Le loro decisioni non solo riflettono l’eccellenza della narrativa cinematografica, ma anche l’impegno nel dare voce a storie significative e emozionanti.

I premi assegnati dal Concorso Lungometraggi includono:

Premio al miglior film di 20.000 euro per “ Holy Rosita ” di Wannes Destoop , un’opera che racconta le vite di personaggi emarginati, mettendo in luce le loro speranze e desideri.

Premio speciale della Giuria IWONDERFULL di 7.000 euro per " Vena " di Chiara Fleischhacker , che è stato apprezzato per la sua narrativa toccante.

Premio per la miglior sceneggiatura a " L'Aiguille " di Abdelhamid Bouchnack , che ha ricevuto riconoscimenti per l'originalità della trama e la profondità dei dialoghi.

Premio per la migliore interpretazione assegnato a Flora Ofelia Hofmann Lindahl , Christine Albeck Børge e Karen-Lise Mynster per " Madame Ida ".

Premio per la migliore interpretazione andato a River Gallo per il suo ruolo in " Ponyboi ".

Una menzione speciale è stata attribuita a "Dissident" di Stanislav Gurenko e Andrii Al'ferov, un film che ha colpito per la sua narrazione incisiva.

Wannes Destoop ha espresso la sua visione e passione per il cinema, sottolineando il suo desiderio di far emergere le storie di coloro che vengono spesso trascurati. La riflessione sui temi dell’emarginazione e della vulnerabilità sono centrali in “Holy Rosita“, una storia che celebra la vita e le connessioni umane nonostante le avversità.

Il percorso di Holy Rosita e il ruolo del TorinoFilmLab

Wannes Destoop ha trovato un’importante piattaforma di sviluppo nel TorinoFilmLab, un programma che supporta giovani cineasti in tutto il mondo. La sceneggiatura di “Holy Rosita” è stata sviluppata con l’assistenza del TorinoFilmLab nel 2020, un passo cruciale che ha permesso al regista di raffinarsi e di emergere nel panorama cinematografico.

Mercedes Fernandez, Managing Director del TorinoFilmLab, ha affermato che la crescita del progetto di Destoop è stato un viaggio di scoperta e sviluppo artistico. La sua esperienza con il laboratorio ha offerto un’importante opportunità di mentorship, aiutando il regista a dare vita a una storia che tocca profondamente le emozioni e il cuore del pubblico. La presentazione finale al Torino Film Festival rappresenta una celebrazione di questo processo, mettendo in risalto il valore della collaborazione nel settore cinematografico.

I premi nei concorsi documentari e cortometraggi

Oltre al Concorso Lungometraggi, il Torino Film Festival 2024 ha presentato anche altre categorie, come il Concorso Documentari e il Concorso Cortometraggi, ciascuno con una giuria composta da esperti del settore.

Nel Concorso Documentari, la giuria presieduta da Roberta Torre ha premiato “Le retour du projectionniste” di Orkhan Aghazadeh con il premio per il miglior film, del valore di 10.000 euro. Due pellicole si sono guadagnate il premio speciale della giuria ex aequo: “I’m not everything I want to be” di Klára Tasovská e “The brink of dreams” di Ayman El Amir e Nada Riyadh, segnalate per la loro forza narrativa e originalità. Una menzione è andata a “Higher than acidic clouds” di Ali Asgari.

Nel Concorso Cortometraggi, il premio per il miglior film, del valore di 3.000 euro, è stato assegnato a “Walk in” di Haneol Park, per il suo stile narrativo unico e poetico. Il premio speciale della giuria è andato a “Fire drill” di Maximilian Villwock, mentre “Someone’s trying to get in” di Colin Nixon ha ricevuto una menzione.

Riconoscimenti dall’industria cinematografica

Un altro riconoscimento importante assegnato durante il festival è stato il premio FIPRESCI, conferito da una giuria composta da critici cinematografici di diverse nazionalità. Quest’anno, il premio è stato attribuito a “Vena” di Chiara Fleischhacker, con una motivazione che ha messo in evidenza la capacità del film di narrare una storia sulla maternità e la salvezza dalle dipendenze, sostenuta da un’interpretazione umana e autentica.

Questo premio è un riconoscimento della qualità artistica e della maturità registica non comune per un’opera prima, confermando così il potere del cinema di affrontare temi complessi e di rilevanza sociale attraverso l’arte visiva.

La cerimonia di premiazione culminerà stasera, chiudendo un’edizione ricca di emozione, innovazione e storie che meritano di essere raccontate.