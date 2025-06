Tony Hadley torna in Italia: il tour che celebra 45 anni di carriera musicale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet, è una figura di spicco nel panorama musicale internazionale. Con una carriera che si estende per oltre quattro decenni, il cantante britannico, che ha compiuto 65 anni il 2 giugno, si prepara a tornare in Italia per una serie di concerti che si svolgeranno da luglio a settembre. Questi eventi non solo celebrano la sua lunga carriera, ma offrono anche l’opportunità di ascoltare alcuni dei suoi brani più iconici, come “Through the Barricades“, “True” e “Gold“, insieme a nuove canzoni e cover inedite. Hadley si esibirà con la sua Fabulous TH Band, un ensemble che unisce swing e orchestre sinfoniche. Durante un incontro a Milano con AdnKronos, il cantante ha condiviso le sue riflessioni sulla carriera e sui suoi progetti futuri.

Un tour che celebra la musica

Tony Hadley si è detto entusiasta di tornare in Italia per il suo tour estivo. “Adoro suonare in Italia, è sempre un’esperienza divertente”, ha dichiarato. Il cantante ha in programma di presentare un nuovo album swing che uscirà nel Regno Unito prima di Natale, oltre a un progetto più moderno previsto per l’anno successivo. Hadley ha sottolineato l’importanza di continuare a fare musica e di godere del processo creativo, affermando che la musica è la sua vera passione.

Riflessioni sul passato

Riflettendo sul suo passato, Hadley ha espresso il desiderio di poter consigliare il giovane Tony. “Gli direi di non fidarsi troppo”, ha affermato, riconoscendo che, all’inizio della sua carriera, era troppo incline a fidarsi delle persone. “È fondamentale essere professionali e attenti agli affari”, ha aggiunto. Oggi, con maggiore esperienza, il cantante ha imparato a essere più cauto e a proteggere i propri interessi.

Il legame con i fan italiani

Hadley ha parlato del suo rapporto speciale con i fan italiani, descrivendoli come fedeli e appassionati. “I fan italiani sono sempre stati molto affezionati agli Spandau Ballet e, fortunatamente, sono rimasti tali anche nei miei concerti da solista”, ha dichiarato. Ha ricordato i momenti di grande entusiasmo durante le esibizioni, sottolineando come il pubblico italiano sia attento e rispettoso, ma capace di esplodere di gioia al termine di ogni brano.

Libertà artistica da solista

Con la sua carriera da solista, Hadley ha intrapreso una direzione musicale diversa rispetto ai tempi degli Spandau Ballet. “Mi sento più libero oggi”, ha affermato, spiegando che pur continuando a cantare i brani storici della band, sta anche scrivendo nuove canzoni. Ha annunciato un tour nel Regno Unito con una big band swing, dove interpreterà classici di artisti come Frank Sinatra e Tony Bennett, e ha manifestato il desiderio di portare questo progetto anche in Italia.

Nuove influenze musicali

Nonostante la sua lunga carriera, Hadley ha rivelato di essere ancora entusiasta della musica contemporanea. Ha citato artisti come Sam Fender e i Wombats come esempi di talenti emergenti che lo colpiscono. “C’è ancora della buona musica in giro”, ha affermato, sottolineando le difficoltà che molti giovani artisti affrontano nel cercare di affermarsi nel panorama musicale attuale.

Progetti futuri e ambizioni

Guardando al futuro, Hadley ha condiviso i suoi piani per il tour in Italia e in Spagna, insieme a un tour europeo previsto per novembre e dicembre. Ha anche accennato alla pubblicazione di un album in vinile con brani swing prima di Natale e a un album moderno in programma per l’anno successivo. “Spero di tornare in Italia, perché amo il cibo, il vino e il pubblico fantastico”, ha concluso.

Un sogno di Hollywood

Infine, Hadley ha espresso il suo desiderio di esplorare nuove opportunità, come recitare in un film di Hollywood. “Se qualcuno volesse offrirmi un ruolo, sarei felice di accettare”, ha affermato, rivelando di aver scritto una canzone intitolata “Mission Impossible” in stile James Bond. Con un mix di nostalgia e ambizione, Hadley continua a guardare avanti, pronto a scrivere nuovi capitoli della sua straordinaria carriera musicale.

