Tom Holland parla della sceneggiatura di Spider-Man 3

Intervista a Tom Holland, che nella notte del 23 febbraio, sul suo profilo Instagram, potrebbe aver rivelato uno dei 3 titoli che probabilmente avrà il il prossimo film Marvel.

Tom Holland da Cherry a Spider-Man 3

In un gigantesco film di supereroi come l’imminente Spider-Man 3 dell’MCU, ogni singolo aspetto è pianificato al millimetro, in particolare la sua sceneggiatura. Il regista deve sapere esattamente cosa sta filmando quando arriva sul set, giusto? A quanto pare, non è così.

Durante una recente intervista con Tom Holland, Spider-Man, durante la conferenza stampa per il suo nuovo film Cherry diretto dai Fratelli Russo e in uscita su Apple TV+. Prima dell’intervista è stato chiesto a Holland di raccontare la sua prima reazione alla lettura della sceneggiatura di Spider-Man 3. La sua risposta fa capire esattamente quanto possono essere spontanee e mutevoli le sceneggiature sui supereroi, anche quelle delle più grandi produzioni cinematografiche di sempre:

“Beh, sfortunatamente la leggo ‘a pezzi’, sezione per sezione, perché c’è ancora spazio per le modifiche man mano che proseguono le riprese, un po’ come succede spesso per questi grandi film. Ma è fantastico, è sicuramente uno dei film stand-alone sui supereroi più ambiziosi di cui sia mai stato parte. È tremendamente entusiasmante, divertente, ti fa emozionare, è tutto ciò che vorresti vedere in un film di supereroi. Lo sto amando.

Cioè, li ho amati tutti, ma non mi sono mai divertito così tanto come in questo caso. Essere di nuovo sul set con Jacob [Batalon] e Zendaya, con Jon Watts, Amy Pascal, Kevin Feige e tutti gli altri… È davvero una famiglia. Ci stiamo divertendo tanto, e stiamo realizzando qualcosa di molto speciale

Il film è incredibilmente ambizioso e sono lieto di poter dire che ci stiamo riuscendo.

Sta andando davvero bene. Abbiamo di recente guardato una scena di combattimento che avevamo girato poche settimane fa, e posso dire non ho mai visto una scena di combattimento del genere nel MCU. Sono davvero entusiasta che anche il pubblico la vedrà presto. Posso dire che si tratta di una delle lotte più impressionanti che io abbia mai visto”.

Più Spider-Men in un solo film?

Ci sono ancora voci che girano secondo cui Spider-Man 3 aprirà il multiverso, il che potrebbe essere un motivo per cui la sceneggiatura è un po’ a pezzi. Sappiamo per certo che Electro di Jamie Foxx e il Doc Octopus di Alfred Molinastanno riprendendo i loro ruoli da due diversi universi Spidey nella collaborazione Marvel-Sony. Il film potrebbe fare accordi dell’ultimo minuto con i grandi Spidey del passato: Tobey Maguire e Andrew Garfield. In questo caso la sceneggiatura deve avere una versione alternativa che includa i personaggi di Maguire e Garfield.

Per il momento la data ufficiale di uscita è il 17 dicembre 2021.

Giacomo Caporale