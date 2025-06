Tim Summer Hits 2025: Al via la prima serata con Carlo Conti e Andrea Delogu da Piazza del Popolo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Tim Summer Hits 2025 ha preso il via questa sera su Rai 1, con la prima delle quattro serate di concerti che si svolgeranno a Piazza del Popolo, Roma. La conduzione è affidata per il secondo anno consecutivo a Carlo Conti e Andrea Delogu, che guideranno il pubblico attraverso un evento ricco di musica e star del panorama musicale italiano. Ogni serata sarà un mix di esibizioni dal vivo dei cantanti più in voga del momento, che presenteranno i loro brani più celebri e i tormentoni estivi. Le successive tre serate sono programmate per i venerdì a venire, offrendo un’opportunità imperdibile per gli amanti della musica.

Dettagli sulla trasmissione e gli artisti in scena

Il concerto va in onda su Rai 1 alle 21.30 e, per chi desidera un’esperienza più interattiva, è disponibile anche su RaiPlay. In contemporanea, Rai Radio2 offre interviste esclusive e contenuti dal backstage, presentati da Carolina Di Domenico. Questa sera, il palco di Piazza del Popolo ospita ben 21 artisti, tra cui nomi noti e talenti emergenti. La scaletta è stata progettata per offrire una varietà di generi musicali, garantendo un intrattenimento di alta qualità.

Tra i protagonisti di questa prima serata ci sono Achille Lauro, Alex Britti, Fedez, Ghali, Gigi D’Alessio e molti altri. Ogni artista porterà sul palco il proprio stile unico, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e coinvolgente. La scaletta è stata concepita in modo da mescolare le esibizioni delle varie serate, permettendo al pubblico di rivivere i momenti salienti di ciascun concerto.

I protagonisti della serata: Achille Lauro e Ghali

Uno dei momenti più attesi è l’esibizione di Ghali, che presenterà il suo nuovo singolo “Chill“. Questo brano, caratterizzato da sonorità estive e un mix di pop e riferimenti autobiografici, è già stato accolto con entusiasmo dai fan. Ghali ha recentemente avviato il suo tour estivo, che toccherà diverse città italiane, tra cui Cortona e Roma, con un gran finale previsto il 20 settembre a Milano.

Achille Lauro, reduce dal successo di Sanremo 2025 con il brano “Incoscienti giovani“, porterà sul palco il suo nuovo singolo “Amor“. Questo pezzo, dedicato alla città di Roma, esplora l’amore nella sua forma più fragile, un tema che Lauro affronta con grande sensibilità. Il cantante ha in programma due concerti a Roma al Circo Massimo a fine giugno, entrambi già sold-out, segno dell’affetto del pubblico nei suoi confronti.

Altri artisti in programma: Anna e BigMama

La serata vedrà anche la partecipazione di Anna, che ha recentemente pubblicato il suo nuovo singolo “Désolée“, un brano che combina pop e reggaeton, frutto della collaborazione con il produttore MILES. Questo pezzo è destinato a diventare un successo estivo, portando un messaggio di empowerment e positività.

BigMama, nota per la sua conduzione all’Eurovision Song Contest 2025, presenterà il suo singolo “Bubble gum“. Questo brano, che mescola sonorità k-pop e ritmi dance, è già diventato virale su TikTok, grazie anche alla coreografia accattivante del video ufficiale girato a Seoul.

Il duetto atteso: Serena Brancale e Alessandra Amoroso

Un altro momento clou della serata sarà il duetto tra Serena Brancale e Alessandra Amoroso, che presenteranno “Serenata“, un brano dal sapore pugliese. Questo singolo è già in rotazione su tutte le radio e segue la loro esibizione al Festival di Sanremo, dove hanno duettato su “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys. La sinergia tra le due artiste promette di regalare emozioni forti al pubblico presente.

La serata si preannuncia ricca di sorprese, con Fedez e Clara che presenteranno il loro brano “Scelte stupide“, attirando l’attenzione dei media per la loro recente visibilità sui social.

Prossimi appuntamenti del Tim Summer Hits 2025

Il Tim Summer Hits 2025 continuerà nei prossimi venerdì, con una line-up che include artisti come Carl Brave, Chiara Galiazzo, Cristiano Malgioglio e molti altri. Ogni serata promette di essere un evento da non perdere, con performance che spaziano tra vari generi musicali e stili, per soddisfare i gusti di tutti gli spettatori. La kermesse musicale rappresenta un’importante occasione per celebrare la musica italiana e i suoi protagonisti, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

