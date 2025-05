Theo Evan: il rappresentante di Cipro all’Eurovision 2025, un talento da scoprire

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Eurovision Song Contest 2025 si avvicina e tra i protagonisti spicca Theo Evan, il cantante che rappresenterà Cipro. Con una carriera già ricca di esperienze tra musica e televisione, Evan ha catturato l’attenzione del pubblico grazie al suo stile unico e alla sua passione per generi come l’elettronica e il reggaeton. Scopriamo insieme chi è questo artista e cosa ci riserva per il grande evento musicale.

Chi è Theo Evan: un artista poliedrico

Nato come Evangelos Theodōrou a Nicosia, Theo Evan è un cantautore, ballerino e attore cipriota. Cresciuto in una famiglia greco-cipriota, sin da giovane ha mostrato un forte interesse per la musica e la danza, dedicando tempo allo studio di entrambe le discipline. La sua passione per la musica lo ha portato a scrivere le sue prime canzoni durante l’adolescenza, dando inizio a un percorso artistico che lo ha visto partecipare a vari talent show e produzioni teatrali.

Dopo aver completato gli studi presso la English School di Nicosia, Theo ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, dove ha frequentato il Berklee College of Music di Boston, un’importante istituzione per la formazione musicale. Al termine del suo percorso accademico, ha scelto di stabilirsi a Los Angeles, ma ha poi fatto ritorno a Cipro. Nel 2021 ha pubblicato il suo singolo d’esordio, “The Wall“, che ha segnato l’inizio della sua carriera musicale professionale.

La sua carriera televisiva ha preso il volo quando ha ottenuto un ruolo in “Euphoria“, la popolare serie TV con Zendaya, che ha ulteriormente accresciuto la sua visibilità. Nel 2024, Theo Evan è stato selezionato dall’emittente cipriota CyBC per rappresentare Cipro all’Eurovision Song Contest 2025, dove presenterà il brano “Shh“. La sua musica è influenzata da artisti iconici come Stromae e Michael Jackson, con un tocco di reggaeton che rende il suo stile distintivo.

L’Eurovision Song Contest 2025: date e dettagli

L’Eurovision Song Contest 2025 si svolgerà dal 13 al 17 maggio presso la St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera. Questo evento annuale attira milioni di spettatori da tutto il mondo, e quest’anno non sarà da meno. Theo Evan rappresenterà Cipro con il suo brano “Shh“, mentre l’Italia sarà rappresentata da Lucio Corsi, che canterà “Volevo essere un duro“. Corsi ha ottenuto il secondo posto al Festival di Sanremo 2025 e ha preso il posto di Olly, che ha deciso di ritirarsi dalla competizione.

Oltre a Theo Evan e Lucio Corsi, anche Gabry Ponte parteciperà all’Eurovision, presentando la canzone “Tutta l’Italia“, che è diventata la sigla del Festival grazie a Carlo Conti. Le serate dell’Eurovision saranno suddivise in tre eventi: la prima semifinale si terrà martedì 13 maggio, seguita dalla seconda semifinale giovedì 15 maggio, e la finale si svolgerà sabato 17 maggio. Le semifinali saranno trasmesse in diretta su Rai Due, mentre la finale andrà in onda su Rai Uno, con la conduzione di BigMama e Gabriele Corsi.

La conduzione dell’Eurovision: un trio di donne al timone

L’Eurovision Song Contest 2025 avrà un cast di conduttrici tutto al femminile. La comica Hazel Brugger sarà affiancata da Sandra Struder, una nota presentatrice e cantante. Per la finale, il palco ospiterà anche Michelle Hunziker, un volto molto amato in Svizzera, attualmente impegnata nella conduzione di “Striscia la Notizia“. Hunziker ha espresso la sua gratitudine per poter partecipare all’evento, nonostante i suoi impegni lavorativi. Ha dichiarato che, essendo in onda tutti i giorni fino al 10 giugno, non poteva sovrapporre i suoi impegni, ma ha ottenuto il permesso di condurre la finale, permettendole di vivere questa esperienza unica.

Con un programma ricco di talenti e una conduzione di alto livello, l’Eurovision Song Contest 2025 promette di essere un evento memorabile, e Theo Evan è pronto a lasciare il segno con la sua musica.

