The Vampire Diaries, ecco una delle scene preferite dai fan

The Vampire Diaries è una serie televisiva statunitense ideata da Kevin Williamson e Julie Plec, basata sulla serie di romanzi Il diario del vampiro scritta da Lisa J. Smith. La prima stagione venne seguita in media da 3,60 milioni di telespettatori. Fu la serie più guardata dalla rete prima di essere soppiantata da Arrow. La serie ricevette numerose nomination e premi, vincendo cinque People’s Choice Award e ventotto Teen Choice Awards. Il 26 aprile 2013, The CW annunciò la produzione di uno spin-off della serie dal titolo The Originals. Lo spin-off si concentra sulla famiglia di Vampiri Originali introdotta in The Vampire Diaries.

The Vampire Diaries, la trama

La protagonista è Elena Gilbert, una normale ragazza adolescente che vive a Mystic Falls, in Virginia. La sua vita viene sconvolta quando scopre che il suo ragazzo, Stefan Salvatore, è un vampiro, e che è stata adottata. Stefan si accorge che Elena è identica alla prima donna della sua vita, la vampira che trasformò lui e suo fratello Damon Salvatore nel 1864: Katherine Pierce. I due fratelli si innamorano anche di Elena ed entrano a far parte della sua vita. Il loro scopo è proteggerla dal vampiro Originale Klaus e da altre forze che ambiscono al pieno controllo della ragazza.

La famosa scena della serie

Una delle scene che, anche a distanza di otto anni, è tra le preferite dai fan della serie è l’ormai famoso ballo tra Elena e Damon durante l’evento annuale in cui viene eletta Miss Mystic Falls.

La sequenza è la prima che fa emergere in modo chiaro ed evidente l’attrazione esistente tra i due personaggi e gli sguardi tra Nina Dobrev e Ian Somerhalder hanno gettato le basi per la tormentata storia d’amore della coppia. Qui di seguito la famosa scena del ballo della serie “The Vampire Diaries”.