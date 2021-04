The Tomorrow War: Amazon pubblica il primo teaser trailer

Il primo teaser del trailer di “The Tomorrow War” è ora disponibile e svela il film di fantascienza di Chris Pratt sul viaggio nel tempo.

Il teaser trailer di “The Tomorrow War”

Amazon ha rilasciato il primo teaser trailer di “The Tomorrow War”, con Chris Pratt e diretto da Chris McKay (“The LEGO Batman Movie”) nel suo primo lavoro di regia live-action. Il rilascio del trailer arriva sulla scia di alcune immagini pubblicate, che offrivano solo un accenno all’azione del viaggio nel tempo. Il teaser ricorda anche al pubblico di sintonizzarsi sulla piattaforma Prime Video quando il 2 luglio il film finalmente uscirà.

A primo sguardo Amazon promette una storia ancora più esaltante. Sarà un film intenso che abbina l’azione classica a un tocco fantascientifico. Chriss Pratt interpreta pesantemente il ruolo di Dan Forester, che viene scelto per questa straordinaria missione per proteggere la Terra da una minaccia ultraterrena.

Sinossi e cast del film

In The Tomorrow War, il mondo rimane sbalordito quando un gruppo di viaggiatori del tempo arriva dall’anno 2051 per consegnare un messaggio urgente: trent’anni nel futuro l’umanità sta perdendo una guerra globale contro una specie aliena mortale. L’unica speranza di sopravvivenza è che soldati e civili del presente vengano trasportati nel futuro e si uniscano alla lotta. Tra i reclutati c’è l’insegnante di liceo e padre di famiglia Dan Forester (Chris Pratt). Determinato a salvare il mondo per la sua giovane figlia, Dan si allea con una brillante scienziata (Yvonne Strahovski) e suo padre (J.K. Simmons) in una disperata ricerca per riscrivere il destino del pianeta.

Scritto da Zach Dean, “The Tomorrow War” è interpretato da Chris Pratt, Yvonne Strahovski, J.K. Simmons, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge, Jasmine Mathews, Ryan Kiera Armstrong e Keith Powers. I produttori del film sono David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Jules Daly, David Goyer e Adam Kolbrenner, mentre i produttori esecutivi trroviamo lo stesso Chris Pratt con Rob Cowan, Brian Oliver e Bradley J. Fischer.

The Tomorrow War arriverà su Amazon Prime Video il 2 luglio. In questo momento, il film non è previsto per l’uscita nelle sale.

Francesca Reale

29/04/2021