The Last of Us: i creatori della serie hanno invitato gli attori a NON guardare il videogioco prima di iniziare le riprese

The Last of Us è una serie statunitense creata nel 2023 da Craig Mazin e Neil Druckmann ed è sicuramente uno dei titoli del momento. La serie mantiene, infatti, il ritmo e gli eventi del materiale originale. Nel podcast di The Last of Us, Druckmann ha rivelato il perché ha evitato di far vedere i giochi omonimi al cast.

Il creatore del gioco originale, infatti, ha detto che preferisce vedere una performance “creata” dai suoi attori senza il rischio che si facciano condizionare dal gioco. Già nel primo episodio si evidenzia la relazione tra Sarah e Joel e ci ha collegato ai personaggi in un modo completamente nuovo. Un caso simile è stato riscontrato nella serie House of the Dragon, dove i creatori della serie avevano scoraggiato i loro attori a vedere le prestazioni di altri che interpretavano il medesimo personaggio, come Emily Carey e Olivia Cooke. Ecco quello che ha dichiarato Druckmann:

“Volevamo che Pedro e Bella e tutti gli altri che fanno parte del cast lo facessero proprio. Le grandi prestazioni vengono da dentro, non da fuori”.”

The Last of Us: informazioni della serie

I primi due episodi della serie hanno visto delle grandi interpretazioni da parte di Anna Trov e di Nico Parker, rispettivamente nei panni di Tess e Sarah. La differenza del gioco si nota anche da alcune informazioni sui personaggi presenti soltanto nella serie.

Per ora la serie sta avendo un grande successo, infatti solo negli Stati Uniti il primo episodio è stato seguito da 4,7 milioni di telespettatori nella prima notte di disponibilità

Altri membri del cast sono Gabriel Luna nel ruolo di Tommy, Merle Dandridge nel ruolo di Marlene, Murray Bartlett nel ruolo di Frank, Melanie Lynskey nel ruolo di Kathleen, Rutina Wesley nel ruolo di Maria, Nick Offerman nel ruolo di Bille e molti altri.

Il terzo episodio di The Last of Us uscirà il 29 gennaio e in tutta la prima stagione ne usciranno 9. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione il 27 gennaio 2023.