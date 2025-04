The Last of Us 2×03: anticipazioni e colpi di scena dopo l’episodio shock

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La serie televisiva The Last of Us, creata da Neil Druckmann e Craig Mazin, continua a catturare l’attenzione del pubblico con la sua seconda stagione. Dopo gli eventi drammatici del secondo episodio, i fan sono in attesa del prossimo capitolo, il terzo episodio, che promette di approfondire ulteriormente la trama e i personaggi. HBO e la piattaforma di streaming Max hanno rilasciato un teaser trailer che offre un’anteprima delle emozioni e delle tensioni che ci aspettano.

Un teaser che anticipa il dramma

Nel teaser trailer del terzo episodio, Ellie, interpretata da Bella Ramsey, si risveglia in un letto di ospedale, visibilmente scossa e in preda al panico. Questo momento di vulnerabilità è interrotto dalla consapevolezza della tragica sorte di Joel, il suo compagno di viaggio. La reazione di Ellie, caratterizzata da un’espressione di terrore e urla strazianti, mette in evidenza il profondo legame tra i due personaggi e il dolore che la giovane deve affrontare. La clip mostra anche Ellie mentre fruga tra gli effetti personali di Joel nella sua stanza, un gesto carico di significato e nostalgia. In un’altra scena toccante, Ellie si trova davanti a una tomba con il nome di Joel Miller, simbolo della perdita che la perseguita.

Il secondo episodio: vendetta e nuove dinamiche

Il secondo episodio della stagione, intitolato “Through the Valley”, ha segnato un punto di svolta nella narrazione. Qui, abbiamo assistito alla vendetta di Abby, interpretata da Kathryn Dever, che ha brutalmente ucciso Joel. Questo atto violento è il risultato di un passato tormentato, poiché Joel aveva ucciso il padre di Abby nella finale della prima stagione. La morte di Joel non solo ha scatenato la vendetta di Abby, ma ha anche aperto un nuovo arco narrativo che promette di esplorare le complessità delle relazioni tra i personaggi. La scelta di mostrare la brutalità della vendetta ha suscitato forti reazioni tra i fan, evidenziando il tema centrale della serie: le conseguenze delle azioni e il ciclo della violenza.

Dove vedere The Last of Us 2 in Italia

Per gli appassionati della serie, The Last of Us 2 è disponibile in Italia su Sky e NOW. Questo permette ai fan di seguire gli sviluppi della trama e di immergersi nel mondo post-apocalittico creato da Naughty Dog. Con la crescente tensione e i colpi di scena che caratterizzano la seconda stagione, il pubblico è sempre più coinvolto nelle vicende di Ellie e Abby, due personaggi che incarnano la lotta per la sopravvivenza e la ricerca di giustizia in un mondo devastato.

Con l’attesa per il terzo episodio che cresce, i fan possono solo immaginare quali altre sorprese e rivelazioni ci riserverà la serie.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!