The Kolors: il segreto del loro successo e il percorso verso il nuovo album

Il gruppo musicale The Kolors, noto per il suo stile fresco e coinvolgente, continua a conquistare il pubblico con i suoi singoli, mentre si prepara a lanciare un nuovo album. Stash, il frontman della band, ha condiviso la sua visione del successo e le sfide affrontate nel corso della loro carriera. La musica, per lui, è un modo per entrare nella vita delle persone con positività e leggerezza.

Il successo e le voci di scioglimento

Negli ultimi anni, The Kolors hanno vissuto un periodo di grande successo, ma non senza difficoltà. Stash ha rivelato che ci sono stati momenti in cui la band è stata data per finita, con voci insistenti che parlavano di uno scioglimento imminente. «Non è stato bello svegliarsi tutte le mattine per mesi e leggere che stavamo per scioglierci», ha dichiarato il cantante in un’intervista a La Repubblica. Nonostante le difficoltà, Stash ha sottolineato che il gruppo non è solo il prodotto del talent show “Amici“, ma ha radici profonde nell’underground musicale. Il loro percorso, sebbene difficile, è diventato la loro forza.

La band è consapevole che la sostanza della musica è ciò che conta di più. «Ci vuole la carne nelle salsicce», ha affermato Stash, evidenziando l’importanza di concentrarsi sulla creazione di canzoni significative e sull’esecuzione di concerti dal vivo. Il pubblico, secondo lui, riesce a percepire questa autenticità e a riconoscerne il valore.

L’infanzia e la passione per la musica

Stash ha vissuto un’infanzia immersa nella musica, grazie all’influenza del padre, proprietario di un negozio di dischi a Cardito, in provincia di Napoli. Nel retro del negozio, il padre aveva allestito una sala prove per i gruppi locali, un ambiente che ha alimentato la passione di Stash per la musica fin da piccolo. «Io non andavo a lavoro con papà: andavo in sala», ha raccontato, sottolineando come la musica fosse parte integrante della sua vita.

La sua prima canzone, intitolata “Non lo sai“, è stata scritta durante gli anni delle scuole medie. Questo primo approccio alla scrittura musicale ha segnato l’inizio di un percorso che lo avrebbe portato a trasferirsi a Milano, dove ha affrontato le difficoltà di un nuovo ambiente e della vita da artista emergente.

L’arrivo a Milano e i primi passi nella musica

Dopo il trasferimento a Milano, Stash ha frequentato l’Accademia di Brera, ma i primi anni sono stati caratterizzati da sfide economiche. Per guadagnarsi da vivere, ha svolto lavori umili, come scaricare frutta e verdura al mercato e fare il panettiere. La musica, in quel periodo, sembrava quasi un sogno lontano. Tuttavia, un incontro fortunato ha cambiato il corso della sua carriera. Un amico lo ha portato a Cusano Milanino, dove ha avuto l’opportunità di aprire un concerto per un chitarrista delle Vibrazioni. Questo evento, tenutosi al locale Le Scimmie il 4 luglio 2009, ha rappresentato un punto di svolta per Stash e per The Kolors.

Dopo quel concerto, il proprietario del locale ha chiuso la band in una stanza, esortandoli a esibirsi ogni sera. Da quel momento, The Kolors hanno iniziato a costruire la loro carriera, guadagnando sempre più attenzione e riconoscimenti.

Il nuovo video e l’ispirazione napoletana

L’ultimo video musicale della band è stato girato a Napoli, in un contesto che celebra la vita quotidiana e le tradizioni locali, come i matrimoni. Stash ha raccontato di aver avuto l’idea dopo aver visto un backstage di un video dei Maroon 5, dove la band suonava a sorpresa durante le cerimonie. «La mattina ho detto alla produzione: “È il primo sabato di maggio a Napoli: lo sapete quante persone si stanno sposando ora?”», ha spiegato. Questo approccio ha reso il video ancora più autentico, anche se inizialmente i passanti li scambiavano per una cover band.

Con il nuovo album all’orizzonte e un forte legame con le proprie radici, The Kolors continuano a dimostrare che la loro musica ha il potere di unire le persone e di portare gioia nella vita quotidiana.

