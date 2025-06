The Herds: Un’Opera Itinerante per Sensibilizzare sulla Crisi Climatica a Venezia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 17 giugno 2025, Venezia ospiterà un evento unico nel suo genere: “The Herds“, un’installazione artistica itinerante che affronta la crisi climatica attraverso una performance coinvolgente. L’evento, diretto dal coreografo Wayne McGregor, avrà luogo dalle 18:00 alle 19:30, partendo dal Teatro Piccolo Arsenale e concludendosi ai varchi della Biennale Architettura. Questa straordinaria opera d’arte pubblica utilizza pupazzi a grandezza naturale di animali per raccontare una storia di migrazione e sopravvivenza, attirando l’attenzione su un tema di rilevanza globale.

L’idea dietro “The Herds“

“The Herds” è un progetto ideato dal regista Amir Nizar Zuabi, concepito come una risposta artistica alla crisi climatica che affligge il nostro pianeta. Attraverso una migrazione simbolica, l’opera attraversa diverse città africane ed europee, dal bacino del Congo fino al Circolo Polare Artico. Utilizzando animali come elefanti, giraffe, leoni e zebre, l’installazione mira a scuotere le coscienze e a promuovere un’azione collettiva per affrontare le sfide ambientali. Ogni tappa del percorso, che si estende per 20.000 km, rappresenta un passo verso la consapevolezza e la sensibilizzazione riguardo alla perdita degli habitat naturali.

Un team di 35 professionisti, tra cui progettisti, tecnici e artisti del Ukwanda Puppetry and Designs Art Collective del Sud Africa, è coinvolto nella realizzazione di questi pupazzi, costruiti con materiali sostenibili come cartone di recupero e legno. L’installazione non è solo un’opera d’arte, ma un vero e proprio richiamo all’azione, che invita il pubblico a riflettere sulle conseguenze delle azioni umane sull’ambiente.

La partecipazione di Biennale College Danza

Durante l’evento a Venezia, “The Herds” incontrerà i sedici danzatori e i due coreografi selezionati dal Biennale College Danza. In particolare, il coreografo Anthony Matsena, noto per il suo stile innovativo, contribuirà a creare un intervento coreografico inedito che si integrerà con l’opera. Matsena descrive “The Herds” come un’esperienza unica di teatro-danza, in cui i pupazzi non sono semplici riproduzioni, ma incarnano esseri viventi che raccontano storie antiche e contemporanee.

La performance si svolgerà in un contesto urbano, trasformando le strade e i canali di Venezia in un palcoscenico per una narrazione che esplora il legame tra uomo, animale e natura. L’obiettivo è quello di evocare emozioni profonde e di stimolare una riflessione collettiva sulla crisi climatica, utilizzando il linguaggio universale della danza e della musica.

Il percorso di “The Herds” in Europa

Dopo la tappa di Venezia, “The Herds” proseguirà il suo viaggio attraverso diverse città europee. Si partirà da Parigi, dove dal 20 al 22 giugno l’installazione attraverserà i cortili del Palais Royale, con un evento notturno che vedrà la partecipazione del videoproiettore Étienne Giol. La performance si sposterà poi a Londra, dal 27 al 29 giugno, dove le mandrie di animali correranno per le strade della City, in un’esibizione co-creata con il Unicorn Theatre e Sadler’s Wells.

A Manchester, dal 3 al 5 luglio, l’installazione si troverà nel centro della città, mentre ad Aarhus, dal 15 al 19 luglio, il pubblico sarà invitato a trascorrere la notte in campeggio con gli animali, creando un’esperienza immersiva. Le tappe successive includeranno Copenhagen e Stoccolma, dove “The Herds” interagirà con l’energia delle città, prima di raggiungere Trondheim per l’Olavsfest International Festival.

Infine, l’opera culminerà al Circolo Polare Artico, dove, dopo aver attraversato continenti e migliaia di chilometri, “The Herds” porterà un messaggio potente e inaspettato, invitando tutti a riflettere sull’importanza della salvaguardia del nostro pianeta.

