I due attori saranno i protagonisti di “The Formula”, nuova produzione Netflix ambientata nel mondo della Formula Uno.

“The Formula” vedrà De Niro e Boyega diretti da Gerard McMurray

E’ di poche ore fa l’annuncio ufficiale che Robert De Niro e John Boyega sono entrati a far parte del cast di una delle prossime produzioni Netflix in cantiere: “The Formula”. Dietro la macchina da presa ci sarà Gerard McMurray, già regista de “La prima notte del giudizio” (2018) e del dramma “Il codice del silenzio” (2017), uno dei primi film originali realizzati da Netflix.

Quel (poco) che sappiamo su “The Formula”

Pochissime notizie sono trapelate sulla trama della pellicola. Secondo alcune testate specializzate il film racconterà la storia di un pilota di Formula Uno che, grazie alle sue abilità alla guida, dovrà portare in salvo la sua famiglia. Mistero assoluto anche sui ruoli che verranno ricoperti da De Niro e Boyega. Quest’ultimo, con tutta probabilità, sarà il pilota protagonista del film. La sceneggiatura di “The Formula” è scritta da McMurray stesso, qui in vesti anche di produttore. Ancora non è stata confermata una data di uscita.

Non è la prima volta che i due attori recitano in produzioni originali Netflix

De Niro era stato uno dei protagonisti, insieme ad Al Pacino, Joe Pesci e Harvey Keitel, di “The Irishman” diretto da Martin Scorsese nel 2019. De Niro interpretava la parte di Frank Sheeran un sicario al soldo del boss Russell Bufalino e poi del sindacalista Jimmy Hoffa. L’epico film ricevette 10 candidatura ai Premi Oscar, tra cui Miglior Film, Miglior Regista e Migliori Attori non Protagonisti a Joe Pesci e Al Pacino. John Boyega, famoso per la sua interpretazione di Finn nel franchise di “Star Wars”, sarà invece uno dei protagonisti dell’adrenalinico thriller “Rebel Ridge”, anch’esso targato Netflix, insieme a Don Johnson e James Cromwell