Il primo trailer di “The Odyssey” di Christopher Nolan in arrivo: durata e dettagli svelati

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il nuovo film di Christopher Nolan, “The Odyssey“, ispirato all’opera di Omero, sta per rivelarsi al pubblico con il suo primo trailer. Dopo un lungo periodo di attesa e diverse immagini trapelate dal set, finalmente gli appassionati possono anticipare l’arrivo di un teaser ufficiale. La pellicola, che promette di portare sul grande schermo un’epica avventura, ha già suscitato grande interesse tra i fan del regista e della mitologia greca.

Dettagli sul trailer e la sua proiezione

Secondo quanto riportato dalla pagina Nolan Archive, il teaser di “The Odyssey” avrà una durata di circa 50 secondi. Questo breve filmato sarà proiettato nelle sale cinematografiche statunitensi insieme alle copie di “Jurassic World – La Rinascita“, un altro film distribuito dalla Universal Pictures. La pellicola di Gareth Edwards, con protagonisti Scarlett Johansson e Jonathan Bailey, debutterà nelle sale il 2 luglio 2025. Pertanto, è probabile che il trailer di Nolan venga mostrato a partire da quella data, anche se non è ancora chiaro se sarà disponibile online in contemporanea.

Descrizione del teaser e anticipazioni sulla trama

Negli ultimi giorni, sono emerse voci riguardo alla possibile descrizione del teaser, condivisa su Reddit da un utente che afferma di averlo visto in anteprima. Il filmato dovrebbe alternare spettacolari scene di paesaggi marini, cavalli al galoppo, misteriose grottes sommerse e battaglie navali imponenti. La narrazione del teaser sarà guidata dal personaggio interpretato da Jon Bernthal, che accompagnerà gli spettatori attraverso i momenti salienti dell’Odissea.

Il cast e la trama di “The Odyssey”

“The Odyssey” racconta l’epico viaggio di Odisseo, un eroe greco che affronta prove estreme, creature mitologiche e divinità capricciose nel suo disperato tentativo di tornare a casa. Matt Damon avrà il ruolo di Odisseo, mentre Anne Hathaway interpreterà Penelope, la sua fedele moglie. Il cast include anche nomi di spicco come Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, che dovrebbe interpretare Circe, Jon Bernthal e Mia Goth.

In aggiunta, si vocifera che John Leguizamo avrà un ruolo nel film, anche se non è stato ancora rivelato, mentre Tom Holland interpreterà Telemaco, il figlio di Odisseo. L’uscita ufficiale di “The Odyssey” è prevista per il 17 luglio 2026, e il pubblico attende con trepidazione di vedere come Nolan darà vita a questo classico della letteratura.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!