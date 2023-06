The Flash: presente a sorpresa cameo di Game Of Thrones

The Flash è una serie televisiva statunitense ideata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Geoff Johns in onda sul canale The CW, basata sul personaggio omonimo dei fumetti della DC Comics. Il primo episodio di The Flash è stato visto da 4,8 milioni di telespettatori.

La presenza di numerosi cameo nell’Universo DC nel film The flash non è una vera sorpresa visto che la storia del film è incentrata su Barry Allen che abbatte i muri del Multiverso DC. Gli spettatori, però, sono rimasti sorpresi alla vista di un noto volto di Games Of Thrones.

Nel secondo atto di The Flash Barry Allen si ritrova bloccato nella nuova linea temporale “Flashpoint“, dove sua madre non è mai morta. Barry entra in contatto con la sua versione del 2013. Per dare a se stesso la possibilità di aggiustare la linea temporale, Barry aiuta il giovane Barry a ricreare l’incidente del temporale che gli ha dato i poteri in modo tale da creare un nuovo Flash per la nuova linea temporale. Il giovane Barry incuriosito dalle sue nuove capacità si lancia nel mondo per sfruttarle, però quando quest’ultimo inizia a sentire la pressione metabolica della supervelocità, prende uno spuntino veloce da un ignaro passante. Quest’uomo è Nikolaj Coster-Waldau, ovvero Jaime Lannister di Games Of Thrones.

Chi è Nikolaj Coster-Waldau, apparso in The Flash?

Nikolaj Coster-Waldau ha interpretato Jaime Lannister in Games Of Thrones. Da quando la serie si è conclusa, egli è passato a molti ruoli cinematografici. Nikolaj è apparso in The Flash perché lui e Andy Muschietti si conoscono da tempo. Quest’ultimo ha avuto la sua più grande occasione a Hollywood con il film horror del 2013 Mama, interpretato da Nikolaj stesso. Il regista quindi ha deciso di ripagare il suo amico regista con un breve periodo di riprese in The Flash.