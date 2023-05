Questa scena in “Games of Thrones” ci fa conoscere un livello di violenza inaudita

Games Of Thrones ( conosciuta in Italia anche come Il Trono di Spade) è una serie televisiva statunitense di genere fantastico creata da David Benioff e D. B Weiss. La serie è nata come adattamento televisivo del ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R Martin. Le scene sono state girate nel Regno Unito, Canada, Malta, Islanda, Croazia, Marocco e Spagna. Games Of Thrones ha ottenuto un numero record di spettatori HBO e ha generato un fandom internazionale eccezionalmente ampio e attivo, inoltre detiene 9 record oltre che a 59 Premi Emmy su 160 nomination totali.

Games of Thrones, la trama

Eddard Stark, lord di Grande Inverno, viene incaricato dal suo re e amico, Robert Baratheon, di recarsi ad Approdo del Re per ricoprire la carica di Primo Cavaliere del Re. La guerra fra i Sette Regni è però alle porte a causa degli intrighi e delle mire al Trono di Spade dei membri della nobile Casa Lannister.

La tragica morte di Oberyn Martell

Pianti, shock e traumi dopo questa scena. Game of Thrones qui conosce un livello di violenza inaudita (che in fondo, morte illustre a parte, ci piace!).

Tyrion Lannister viene accusato di aver ucciso Joffrey. Prima del verdetto, Oberyn Martell, la “Vipera Rossa“, uno dei giudici che dovrà processarlo, si offre di essere il campione di Tyrion nel processo a singolar tenzone. In cambio il Lannister dovrà fornirgli informazioni su chi ha ucciso sua sorella Elia e i suoi figli. Il nome indicato è Ser Gregor Clegane, detto la Montagna. Oberyn sa già che il suo avversario nel processo a singolar tenzone, nel caso in cui si svolgesse, sarebbe proprio la Montagna.

Il giorno del duello è arrivato: Davide contro Golia. La velocità premia Oberyn, che sembrava svantaggiato fisicamente. Egli riesce a stendere facilmente il possente avversario, con colpi veloci e ben calibrati. Ma lì Oberyn gioca sul corpo della Montagna, provocandolo per strappargli una confessione, perdendo tempo. Ser Gregor Clegane ne approfitta, lo afferra e dopo averlo atterrato causa una delle morti più atroci e splatter avvenute nella saga: a mani nude, distrugge il cranio della Vipera Rossa, mentre confessa di aver violentato e ucciso sua sorella. Qui di seguito la famosa scena di Games of Thrones.