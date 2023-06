The Flash 9, svelati i finali alternativi da parte dello showrunner

The Flash è una serie televisiva statunitense, incentrata sulle vicende di Barry Allen, interpretato da Grant Gustin. La serie verrà conclusa con la nona stagione ma Eric Wallace, il creatore della serie, ha svelato l’esistenza di alcuni finali alternativi.

The flash 9 si è concluso con un lieto fine: Barry Allen che racconta alla figlia appena nata la storia di come è diventato Flash e che era giunto il momento di condividere il loro dono della velocità, creando così tre nuovi velocisti, ovvero Jess Chambers, Avery Ho e Max Mercury. Tutto questo è successo dopo che Barry ha salvato la realtà dalla Forza di Velocità Negativa.

Nonostante questo sia il finale deciso, pare ci fossero altre idee. Wallace ha spiegato di aver avuto un’idea su un ruolo più importante delle Forze Negative, ma di averla accantonata perché The Flash sarebbe continuato con una decima stagione. Qui di seguito le parole di Wallace:

Avevo questo cuore pulsante della storia, ma poiché non ci sarebbe stata la decima stagione, non c’è stato il tempo di organizzarlo. Il finale che avevo in mente prevedeva il coinvolgimento delle Forze Negative. Non è stato realizzato come volevo, ma la storia delle Forze Negative sarebbe stata molto, molto più grande.