The Boys: inizia la produzione della quinta e ultima stagione con una reunion del cast

La produzione della quinta e ultima stagione di “The Boys” è ufficialmente iniziata, con il cast che ha celebrato il momento condividendo una foto emozionante sui social media. La popolare serie di Prime Video continua a riscuotere un largo consenso tra il pubblico, e le aspettative per questa stagione finale sono altissime. Laz Alonso, noto per il suo ruolo di Latte Materno, ha postato l’immagine su Instagram, mostrando la sinergia tra i suoi co-protagonisti mentre si preparano a tornare sul set.

La foto del cast e l’assenza di Starlight

Nella foto pubblicata da Laz Alonso, si notano volti familiari come Antony Starr e Jessie T. Usher—rispettivamente Patriota e A-Train—insieme ai noti Jack Quaid e Karl Urban, che interpretano Hughie e Butcher. Ogni membro del cast porta con sé la storia e l’evoluzione dei propri personaggi, ma la mancanza di Erin Moriarty, che interpreta Starlight, ha catturato l’attenzione degli appassionati. Difatti, il ruolo di Starlight sarà cruciale nella nuova stagione, sollevando la curiosità per il suo eventuale sviluppo narrativo.

Il sentimento di aspettativa cresce, soprattutto dopo i fatti della quarta stagione che ha confermato la solidità dello show in termini di ascolti e riconoscimenti, con un impressionante 92% di critiche positive su Rotten Tomatoes. Nonostante ciò, la stagione ha subito un pesante review bombing, abbassando drasticamente il punteggio del pubblico al 54%. Questo contrasto evidenzia le divisioni tra opinioni critiche e reazioni del pubblico, accentuando l’attenzione sul futuro della serie.

Il titolo del primo episodio e le dichiarazioni del creatore

Il creatore di “The Boys”, Eric Kripke, ha rivelato che il titolo del primo episodio dell’ultima stagione sarà “15 Inches of Dynamite”. Questo titolo già promette eventi esplosivi e intriganti, sebbene Kripke scelga di rimanere riservato riguardo ai dettagli ulteriori sulla trama. La finale della serie attesa da molti, segnerà la conclusione della lotta tra Billy Butcher e il Patriota, una lotta che ha tenuto gli spettatori col fiato sospeso per più di cinque anni.

In concomitanza con l’annuncio della stagione finale, Kripke ha rassicurato i fan riguardo alle morti attese nel corso della narrazione, evidenziando che “saranno tutte meritate”. Un’affermazione che anticipa colpi di scena significativi, mantenendo alta la tensione tra gli spettatori e stimolando ulteriormente il loro interesse.

Il futuro del franchise con spin-off e prequel

Anche se “The Boys” sta per concludersi, il suo universo rimarrà vivo grazie a nuovi progetti in cantiere. Il spin-off “Gen V”, già accolto favorevolmente dal pubblico dopo la sua prima stagione, porterà avanti l’eredità della serie, con la seconda stagione già conclusa nelle riprese e attesa nel 2025. Parallelamente, sono state annunciate altre interessanti iniziative, tra cui “Vought Rising”, una nuova serie prequel ambientata negli anni Cinquanta, che avrà come protagonisti Aya Cash e Jensen Ackles.

In aggiunta, un ulteriore spin-off ambientato in Messico è in fase di sviluppo, prodotto da due nomi noti del cinema latinoamericano: Diego Luna e Gael Garcia Bernal. Questi annunci forniscono uno sguardo sul futuro del franchise, suggerendo nuove direzioni e storie nello stesso universo di “The Boys”, destinate a intrigare e intrattenere i fan a lungo termine.

Il countdown per l’ultimo capitolo di “The Boys” è iniziato, e con le riprese ufficialmente avviate, ci si aspetta che la serie possa concludere la sua storia in modo epico, mantenendo intatta la sua reputazione di show audace e provocatorio.