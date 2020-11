The Adam Project: Jennifer Garner e Zoe Saldana si uniscono al cast

Secondo quanto riportato da Variety, Jennifer Garner e Zoe Saldana si sono unite al cast del prossimo film di Shawn Levy “The Adam Project”.

Jennifer Garner e Zoe Saldana si sono unite al cast del prossimo film di Shawn Levy “The Adam Project” che verrà distribuito da Netflix.

Il protagonista del lungometraggio sarà l’attore canadese Ryan Reynolds.

Attualmente, i dettagli della trama sono ancora nascosti, anche se alcune fonti dicono che il film racconterà la storia di un pilota, interpretato da Reynolds, che viaggerà a ritroso nel tempo per incontrare se stesso all’età di 13 anni ed il proprio padre defunto che, in quel momento, avrà la sua stessa età.

Zoe Saldana interpreterà la moglie dell’uomo adulto, mentre Jennifer Garner sarà la madre del ragazzo.

“The Adam Project” e la produzione

Il nuovo film di Netflix,”The Adam Project” è stato scritto da Jonathan Tropper, noto per “This is Where I Leave You” e “Irreplaceable You”, basandosi su una precedente sceneggiatura di Mark Levin, Jennifer Flackett e TS Nowlin.

I produttori esecutivi di questo progetto saranno Dan Levine e Dan Cohen per 21 Laps, George Dewey e Patrick Gooing per Maximum Effort.

Il film sarà co-prodotto da società come 21 Laps, Skydance e Maximum Effort.

Con questo progetto, Skydance e 21 Laps hanno deciso di continuare la loro fruttuosa collaborazione con Netflix.

Skydacence ha già collaborato con Netflix per film di grande successo come “The Old Guard”, con Charlize Theron, e “6 Underground”.

I 21 Laps, invece, hanno più di una mezza dozzina di lungometraggi con Netflix, oltre a sette serie televisive, tra cui “Stranger Things“, “Unsolved Mysteries” e “Dash and Lily”.

Jennifer Garner sarà rappresentata da Nicole King di Linden Entertainment e CAA, e sarà la prossima produttrice e protagonista del lungometraggio di Netflix “Yes Day”.

Zoe Saldana, invece, sarà rappresentata da CAA, LBI Entertainment e The Initiative Group.

Attualmente, l’attrice è coinvolta nelle riprese del sequel per il franchise “Avatar 3“.

Erika Zagari

18/11/2020