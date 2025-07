Temptation Island 2025: il reality show dei sentimenti torna su Canale 5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il tanto atteso ritorno di Temptation Island è finalmente alle porte. Questa sera, giovedì 3 luglio 2025, il reality show che ha conquistato il cuore del pubblico italiano debutterà su Canale 5. Con la conduzione di Filippo Bisciglia, che è diventato un volto familiare per gli spettatori, il programma promette di portare sullo schermo emozioni forti e storie d’amore messe alla prova. Sei coppie di fidanzati vivranno un’esperienza unica di 21 giorni in un villaggio da sogno, circondati da tentatori e tentatrici, mentre il sole e il mare faranno da cornice a questa avventura.

Il format del programma e le dinamiche delle coppie

La formula di Temptation Island rimane invariata: sei coppie si separano per affrontare una serie di sfide emotive e relazionali. I partecipanti saranno immersi in un contesto idilliaco, dove dovranno confrontarsi con le proprie insicurezze e desideri. Ogni coppia avrà l’opportunità di riflettere sulla propria relazione, mentre le tentazioni si presenteranno sotto forma di nuovi incontri e interazioni. Questo format ha dimostrato di essere un vero e proprio banco di prova per le relazioni, portando alla luce verità nascoste e, talvolta, tradimenti inaspettati.

L’obiettivo è chiaro: scoprire chi riuscirà a mantenere saldo il proprio legame e chi, invece, si renderà conto di dover prendere una direzione diversa. Le emozioni saranno palpabili, e il pubblico potrà assistere a momenti di vulnerabilità, crescita personale e decisioni difficili. La tensione tra le coppie sarà palpabile, e gli spettatori si chiederanno chi avrà la forza di resistere alle tentazioni e chi, invece, sarà costretto a fare i conti con la realtà.

Orari e programmazione di Temptation Island 2025

La prima puntata di Temptation Island andrà in onda stasera alle 21.30 su Canale 5. Il programma è previsto per un totale di sei episodi, con la possibilità che le ultime puntate vengano trasmesse in un doppio appuntamento settimanale, per concludere la stagione entro la fine di luglio. Ecco il calendario delle puntate:

3 luglio 2025: prima puntata

10 luglio 2025: seconda puntata

17 luglio 2025: terza puntata

24 luglio 2025: quarta puntata

31 luglio 2025: quinta puntata

7 agosto 2025: sesta e ultima puntata

Questa programmazione potrebbe subire variazioni, ma gli appassionati del reality possono già segnare queste date sul proprio calendario.

Dove rivedere Temptation Island e le repliche

Per chi desidera rivedere le puntate di Temptation Island, ci sono diverse opzioni disponibili. Il programma andrà in onda ogni giovedì su Canale 5, ma chi non potrà seguirlo in diretta avrà la possibilità di recuperarlo il giorno successivo. Le repliche saranno trasmesse su LA5, canale 30 del digitale terrestre, a partire dalle 21.10 circa.

Inoltre, per gli amanti dello streaming, le puntate complete e i singoli clip saranno disponibili gratuitamente sui portali WittyTv e Mediaset Infinity. Questa accessibilità consente a tutti di non perdere neanche un momento delle emozionanti avventure delle coppie, rendendo Temptation Island un appuntamento imperdibile per l’estate 2025.

