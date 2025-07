Cristina Plevani trionfa all’Isola dei Famosi 2025: una finale ricca di emozioni e sorprese

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi si è conclusa ieri sera con un finale che ha riservato momenti intensi e colpi di scena. Condotta da Veronica Gentili, con la partecipazione di Simona Ventura come opinionista, la serata ha visto il trionfo di Cristina Plevani, già nota per la sua vittoria nel Grande Fratello nel 2000. Questo evento ha riacceso l’interesse per il reality, portando alla ribalta una delle figure più iconiche della televisione italiana.

Cristina Plevani: una vittoria attesa e meritata

Cristina Plevani ha conquistato la vittoria finale in un televoto che ha visto come avversari Mario Adinolfi e Jey Lillo. La Plevani, che ha saputo mantenere il favore del pubblico, ha ottenuto il 49,71% delle preferenze, superando Adinolfi, che ha chiuso con il 25,27%, e Lillo, fermo al 25,02%. La storica vincitrice del Grande Fratello ha dimostrato di avere ancora molto da offrire al mondo della televisione, portando a casa un premio di 100.000 euro in gettoni d’oro, metà dei quali sarà devoluta in beneficenza. “Destinerò una parte del premio a una onlus che aiuta ragazzi speciali, e un’altra a Medici Senza Frontiere,” ha dichiarato la vincitrice, visibilmente emozionata. La sua affermazione non è stata solo una questione di numeri, ma un vero e proprio riscatto personale, come ha sottolineato: “Devo smettere di fare rinunce, di dire di no. È il momento di dire basta.”

Momenti di tensione e romanticismo in studio

La finale non è stata priva di momenti di alta tensione. Durante una prova di apnea, Loredana Cannata ha vissuto un’esperienza drammatica quando i suoi capelli si sono incastrati nella gabbia sott’acqua. L’intervento tempestivo dello staff ha evitato il peggio, mentre Veronica Gentili, conduttrice del programma, mostrava segni di preoccupazione. Questo episodio ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, dimostrando come il reality possa riservare sorprese inaspettate.

Tuttavia, la tensione si è sciolta rapidamente grazie a un momento romantico. Paolo Vallesi ha colto l’occasione per chiedere alla sua compagna, Sara Flaherty, di sposarlo, sulle note della sua celebre canzone “La forza della vita”. L’intero studio ha applaudito, regalando un finale poetico e commovente a una serata già ricca di emozioni.

Un’edizione da ricordare: ritorni e ascolti

L’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi ha visto il ritorno di figure storiche come Simona Ventura, che ha ricoperto il ruolo di opinionista, portando con sé un bagaglio di esperienza e ironia. Nonostante i colpi di scena e i momenti memorabili, gli ascolti non hanno raggiunto le aspettative iniziali, sollevando interrogativi sul futuro del programma. Tuttavia, la vittoria di Cristina Plevani rappresenta un momento significativo nella storia dei reality italiani, dimostrando che anche a distanza di anni, il pubblico può ancora affezionarsi a volti noti e storie di riscatto.

Con il trionfo di Plevani, L’Isola dei Famosi chiude un capitolo ricco di emozioni, lasciando aperte le porte a nuove avventure e sfide per i futuri concorrenti.

