Ted Neeley ricorda l’incontro con Papa Francesco durante ‘Jesus Christ Superstar’ al Teatro Sistina

L’attore Ted Neeley, noto per il suo ruolo iconico nel musical ‘Jesus Christ Superstar‘, ha condiviso un ricordo emozionante del suo incontro con Papa Francesco avvenuto nel 2018. Questa occasione si è svolta mentre la compagnia del musical era in scena al Teatro Sistina di Roma, dove il regista Massimo Romeo Piparo ha recentemente riportato l’opera in cartellone fino al 27 aprile 2025. La testimonianza di Neeley offre uno sguardo unico su come l’arte e la spiritualità possano intrecciarsi in momenti significativi.

L’incontro con Papa Francesco: un momento indimenticabile

Il 5 dicembre 2018, Ted Neeley e il cast di ‘Jesus Christ Superstar‘ hanno avuto l’onore di incontrare Papa Francesco nella Sala Nervi. Questo incontro ha lasciato un’impronta profonda nell’attore, che ricorda con affetto il sorriso sincero del Pontefice. Durante la loro conversazione, Papa Francesco ha sottolineato l’importanza dell’arte, affermando che non è un lusso, ma una necessità. Neeley ha descritto il Papa come un uomo che accoglie gli artisti come fratelli, evidenziando la connessione umana che si è creata in quel momento.

L’attore ha anche rivelato un aneddoto divertente: entrambi hanno riso quando hanno notato che, sul palco, lui ha interpretato Gesù per un periodo di tempo più lungo rispetto a quanto il Cristo sia vissuto sulla Terra. Questo scambio di battute ha reso l’incontro ancora più speciale, mostrando il lato umano e accessibile di Papa Francesco, che ha saputo instaurare un clima di familiarità e rispetto reciproco.

‘Jesus Christ Superstar’ al Teatro Sistina: un nuovo allestimento

In questi giorni, il Teatro Sistina di Roma ospita nuovamente ‘Jesus Christ Superstar‘, con una nuova produzione diretta da Massimo Romeo Piparo. Questo musical, che ha segnato la storia del teatro musicale, continua a riscuotere un grande successo tra il pubblico. La versione attuale presenta un cast rinnovato, che porta freschezza e nuove interpretazioni ai personaggi iconici dell’opera.

Il regista Piparo ha saputo mantenere viva l’essenza del musical originale, scritto da Tim Rice e Andrew Lloyd Webber, pur introducendo elementi innovativi che si adattano al contesto contemporaneo. La scelta di riportare in scena ‘Jesus Christ Superstar‘ in un momento così significativo per la cultura e la spiritualità è un chiaro segno di come l’arte possa ancora oggi fungere da ponte tra le persone e le loro esperienze di vita.

Con la rappresentazione in corso fino al 27 aprile 2025, il Teatro Sistina si conferma come un importante punto di riferimento per gli amanti del musical e della cultura a Roma. La combinazione di un cast talentuoso e una regia attenta promette di offrire al pubblico un’esperienza indimenticabile, capace di emozionare e far riflettere.

