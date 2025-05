Tanino Liberatore: tra fumetti, calcio e riflessioni sul mondo contemporaneo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Tanino Liberatore, noto illustratore e fumettista, ha recentemente condiviso le sue opinioni sul calcio e sulla sua carriera artistica durante un’intervista. Originario di Quadri, in Abruzzo, ma residente in Francia, Liberatore è un tifoso dell’Inter e ha una carriera costellata di successi, tra cui copertine iconiche per dischi e collaborazioni con artisti del calibro di Andrea Pazienza. Attualmente, è presente a Napoli come Magister del Comicon, dove ha l’opportunità di interagire con il pubblico e i colleghi.

La passione per il calcio e l’incontro con il pubblico

Durante l’intervista, Liberatore ha espresso la sua frustrazione per la situazione attuale della sua squadra del cuore, l’Inter. “Altro che triplete… Non vinciamo nulla quest’anno”, ha commentato, rivelando il suo disappunto. Tuttavia, il discorso è rapidamente passato a un tema più ampio: l’importanza degli incontri di persona. “Mi piace andare a Napoli, incontrare la gente e scambiare idee. Oggi è difficile ritrovarsi, ma è fondamentale condividere i propri pensieri”, ha dichiarato.

L’artista ha sottolineato come, nonostante la tecnologia ci permetta di connetterci, ci sia una crescente solitudine tra le persone. “Abbiamo più rapporti virtuali, ma ci sentiamo più isolati”, ha aggiunto, evidenziando una realtà che molti possono riconoscere. La sua presenza al Comicon rappresenta un’opportunità per rompere questa barriera e creare un dialogo significativo.

Il percorso artistico di Tanino Liberatore

Liberatore ha un background ricco e variegato, che include collaborazioni con musicisti e pubblicità, oltre a un’importante amicizia con Andrea Pazienza. Trasferitosi in Francia negli anni Ottanta, ha continuato a lavorare nel campo dei fumetti, anche se ha confessato di non seguire molto il panorama francese. “Non illustro fumetti dal 2007, da Lucy. La situazione nel nostro settore non è delle migliori, ma ci sono giovani talenti che stanno emergendo”, ha affermato.

Parlando del suo lavoro, ha descritto il fumetto come una passione, ma ha anche rivelato le difficoltà legate alla ripetitività del lavoro. “Disegno in un modo snervante. Mi entusiasma fare gli storyboard, ma dopo un po’ mi scoccio”, ha detto. La sua esperienza con il personaggio di Ranxerox, creato insieme a Stefano Tamburini e Pazienza, ha rappresentato un momento cruciale nella sua carriera, portando a una nuova forma di espressione artistica.

Ranxerox e il cambiamento culturale

Ranxerox, il personaggio che ha debuttato nel 1978 sulla rivista Cannibale, è stato un simbolo di avanguardia nel fumetto. Liberatore ha riflettuto su come il mondo sia cambiato da allora, evidenziando le sfide nel rappresentare figure come Lubna, una teenager nel fumetto. “Oggi sarebbe difficile disegnare un personaggio come lei, a causa del cambiamento culturale e della sensibilità attuale”, ha spiegato.

Il fumetto ha sempre avuto il potenziale per essere adattato al cinema, ma Liberatore ha rivelato che un film su Ranxerox non è mai stato realizzato, nonostante ci fosse già un soggetto pronto. “Vedevo due film al giorno, ma ora preferisco le serie. Gomorra è una grande serie, così come Romanzo criminale“, ha detto, esprimendo il suo apprezzamento per il panorama attuale delle produzioni audiovisive.

Riflessioni sul futuro e sulla società

Concludendo l’intervista, Liberatore ha condiviso un pensiero sulla copertina di Lucy – La speranza, che rappresenta una giovane Australopithecus afarensis. “Se alziamo gli occhi al cielo, vediamo missili invece delle stelle”, ha commentato, esprimendo una visione disillusa della società contemporanea. “Viviamo in un’epoca in cui la politica è dominata da interessi economici e multinazionali. L’umanità sta mostrando il suo lato peggiore”, ha aggiunto, sottolineando la necessità di un cambiamento.

La sua presenza al Comicon di Napoli non è solo un’opportunità per celebrare il fumetto, ma anche per riflettere su temi più ampi che riguardano la società e la cultura contemporanea. Tanino Liberatore continua a essere una voce importante nel panorama artistico europeo, capace di stimolare il dibattito e l’analisi critica attraverso il suo lavoro e le sue parole.

