Tananai pronto per l’estate 2025: concerti, nuove canzoni e riflessioni sul successo

Tananai, il giovane artista italiano che ha conquistato il pubblico con il suo stile unico, si prepara per un’estate 2025 ricca di concerti e sorprese. Con il tour ‘Calmocobra Live – Estate 2025‘, il cantante promette di portare la sua musica sui palchi dei principali festival italiani. In questo articolo, esploreremo i dettagli del suo tour, le nuove canzoni in arrivo e le riflessioni personali dell’artista sul suo percorso musicale.

Il tour ‘Calmocobra Live – Estate 2025‘

Il tour di Tananai prenderà il via il 19 giugno 2025 a Roma, presso l’Ippodromo delle Capannelle. L’artista ha già anticipato che durante il tour presenterà nuove canzoni, tra cui una “canzone estiva” che non avrà collaborazioni. “Ci sarà qualche canzoncina nuova da imparare che non vedo l’ora di far uscire”, ha dichiarato. Dopo la tappa romana, il tour proseguirà in diverse città italiane, tra cui Trento, Collegno, Ferrara, Servigliano, Francavilla, Genova, Lecce, Barletta, Palermo, Catania e Cinquale. La sua città natale, Milano, ospiterà un concerto all’Ippodromo Snai San Siro durante il Milano Summer Festival. Il tour si concluderà il 13 settembre con una data speciale a Caserta, presso la Reggia di Caserta, nell’ambito del festival Un’Estate Da Belvedere.

Riflessioni sull’esperienza europea

Dopo aver concluso il suo primo tour europeo, Tananai ha condiviso le sue impressioni sull’esperienza. “È stato bellissimo. Non pensavo mi sarei divertito così tanto”, ha affermato. L’artista ha sottolineato l’importanza di esibirsi in venue più intime, dove riesce a percepire le emozioni del pubblico. “Capire l’effetto che sta facendo la mia musica mi dà benzina e amplifica il divertimento”, ha aggiunto. Questa connessione con il pubblico è fondamentale per lui: “Voglio stare più attento alle persone che ho davanti, cercando di leggerne il volto e portandomelo dietro per più tempo possibile”. Tananai ha espresso il desiderio di continuare a suonare e fare musica, senza preoccuparsi troppo delle dimensioni dei palchi. “L’importante è che possa andare in giro a farlo”, ha sottolineato.

Un bilancio della carriera e momenti di fragilità

All’età di trent’anni, Tananai, il cui vero nome è Alberto Cotta Ramusino, si sente soddisfatto del suo percorso artistico. “Sono contento di quello che ho fatto, sto facendo della mia passione il mio lavoro”, ha dichiarato. Riguardo alla disciplina, ha ammesso di dover lavorare su questo aspetto: “Con fatica, ma ci sto lavorando”. Tra i suoi brani, ‘Abissale‘ è quello che più lo rappresenta, mentre ‘Baby Goddamn‘ è legato ai momenti di festa. Tananai ha anche parlato delle pressioni del mondo discografico, sottolineando che il suo successo è arrivato in età adulta, permettendogli di avere una maggiore consapevolezza di sé. “Se ripenso a quanto sono cambiato dai 18-21 anni ad oggi, mi rendo conto di quanto mi comprenda di più”, ha spiegato.

Tuttavia, non mancano i momenti di fragilità. Riferendosi alla sua esperienza a Sanremo nel 2022, dove si è classificato ultimo con ‘Sesso occasionale‘, ha affermato: “È stato tosto, ma credo che vacillare sia una condizione umana”. Secondo lui, è fondamentale sapersi rialzare dopo le difficoltà. “Se non vai con la canzone giusta ti fai malissimo”, ha commentato, evidenziando l’importanza di seguire il proprio istinto.

La carriera di autore e la passione per il calcio

Oltre a essere un interprete, Tananai è anche un autore. Ha collaborato con Blanco per il brano ‘Piangere a 90‘, sottolineando l’importanza di avere una connessione con le persone per cui scrive. “Mi piace avere una vera connessione con la persona per cui scrivo o con cui scrivo”, ha affermato. La sua passione per il calcio è un altro aspetto della sua vita: tifoso dell’Inter, ha espresso il desiderio di vedere la squadra vincere la Champions League. “Champions”, ha esclamato, scherzando sulla finale che guarderà da Napoli.

Tananai si prepara quindi a un’estate ricca di musica e nuove esperienze, con l’obiettivo di continuare a crescere come artista e persona.

