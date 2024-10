Sviluppo di So cosa hai fatto 2: Sarah Michelle Gellar conferma la sua assenza nel sequel

Il sequel di “So cosa hai fatto”, pellicola horror iconica degli anni ’90, è attualmente in fase di sviluppo, scatenando l’interesse e le speculazioni tra i fan del film originale. Molti si chiedono se Sarah Michelle Gellar, che interpretava Helen Shivers, potesse fare ritorno. Tuttavia, l’attrice ha chiarito che non riempirà i panni del suo personaggio, la cui storia si era conclusa in modo drammatico nel primo film.

L’assenza di Sarah Michelle Gellar

In un’intervista recente, Sarah Michelle Gellar ha messo a tacere le voci riguardo a un possibile suo ritorno dichiarando con schiettezza: “Sono morta”. La Gellar ha sottolineato che il destino del suo personaggio, che ha avuto una fine tragica, rende impossibile una sua apparizione in un nuovo capitolo della saga. La storia di Helen Shivers, pertanto, non sarà parte della narrazione del sequel, una notizia che i fan originali potrebbero trovare deludente, data l’affezione che si era creata nei confronti del personaggio.

Dall’altra parte, però, il marito della Gellar, Freddie Prinze Jr., riprenderà il suo ruolo nel film, scongiurando almeno in parte i timori dei fan. Durante l’intervista, Gellar ha rivelato di essere coinvolta nel progetto in modo informale. “La mia migliore amica [Jennifer Kaytin Robinson] lo sta dirigendo, quindi scherziamo sul fatto che ho un lavoro non ufficiale”, ha affermato l’attrice. Ciò suggerisce che, sebbene Gellar non sia parte del cast, avrà un ruolo creativo nel processo di sviluppo del film, partecipando in modo attivo a discutere delle scelte relative alla trama e ai personaggi.

Dettagli sul sequel di So cosa hai fatto

Il film, intitolato provvisoriamente “So cosa hai fatto 2”, sarà diretto da Jennifer Kaytin Robinson, una figura ben nota nel panorama cinematografico contemporaneo. Robinson, che ha già dimostrato il suo talento con lavori precedenti, collaborerà con Sam Lansky e Leah McKendrick per lo sviluppo della sceneggiatura. Nonostante l’eccitazione attorno alla continuità di un franchise amato, diversi dettagli rimangono sconosciuti, in particolare la trama di questo nuovo capitolo.

La data di uscita del film è fissata per il 18 luglio 2025, promettendo così di portare una ventata di nostalgia ai fan, insieme a nuove storie e colpi di scena. Il cast confermato include volti emergenti come Chase Sui Wonders, Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers e Jonah Haur-King. La scelta di Robinson alla regia, così come il cast giovane, segnala la volontà di rinnovare il franchise, attirando una generazione di spettatori più giovani, oltre a quelli che hanno amato il film originale.

Il contesto con il film originale

“So cosa hai fatto” è uscito nelle sale nel 1997, interpretato da Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Johnny Galecki e Bridgette Wilson. Con una regia di Jim Gillespie e una sceneggiatura di Kevin Williamson, il film si basa sul romanzo omonimo di Lois Duncan del 1973 e ha svolto un ruolo fondamentale nella definizione del genere horror per adolescenti.

Il successo della pellicola ha portato a un sequel e a un seguito nel 2006, ma nessuno ha eguagliato l’impatto culturale dell’originale. Williamson, noto per il suo lavoro in saghe come “Scream”, è attualmente coinvolto nella regia di “Scream 7”, che vedrà il ritorno di Neve Campbell. Questo legame tra i film horror degli anni ’90 continua a generare interesse, rilevando una nostalgia duratura per un genere che ha cambiato il panorama cinematografico.

La decisione di riavviare un film del calibro di “So cosa hai fatto” è una mossa strategica che potrebbe attrarre non solo i fan storici, ma anche un nuovo pubblico ai cineforum moderni. Con un mix di volti nuovi e produttori navigati, il sequel ha tutte le possibilità di diventare un altro capitolo significativo nella storia del cinema horror.