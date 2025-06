Superman: il nuovo spot televisivo e le polemiche sui primi effetti visivi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo del cinema è in fermento per il prossimo film di Superman, previsto per il 9 luglio 2025. Recentemente, il primo spot televisivo ha suscitato un acceso dibattito tra i fan, a causa di alcune scelte visive che non hanno convinto. Il regista James Gunn ha risposto alle critiche, chiarendo alcuni aspetti della produzione e presentando una versione aggiornata della sequenza di volo dell’eroe.

Le critiche al primo spot televisivo

Il primo trailer di Superman ha mostrato l’eroe volare nell’Artico, ma l’inquadratura ha sollevato numerose polemiche. I fan hanno notato che il volto di David Corenswet, l’attore che interpreta Superman, appariva strano e poco naturale rispetto al resto della scena. Questo ha portato a una serie di commenti negativi sui social media, dove gli utenti hanno espresso il loro disappunto riguardo alla qualità degli effetti visivi.

James Gunn, il regista del film, ha preso atto delle critiche e ha deciso di intervenire direttamente per chiarire la situazione. In una serie di risposte online, ha spiegato che il trailer era stato realizzato con materiali non definitivi e che gli effetti visivi non erano stati completati. Questo ha contribuito a creare un’immagine che non rispecchiava il risultato finale del film.

La spiegazione di James Gunn

Gunn ha rivelato che la sequenza di volo mostrata nel trailer era stata montata utilizzando una combinazione di fotografie e riprese reali. “Era uno spot televisivo e non erano ancora stati inseriti tutti gli effetti visivi”, ha dichiarato il regista. “La parte di lui che vola era una fotografia del suo volto e di lui che volava, combinata con un’immagine di un drone che volava davanti a uno sfondo reale. Tutti i pezzi erano reali, ma sono stati incorporati in un modo un po’ bizzarro”.

Questa spiegazione ha cercato di rassicurare i fan, che avevano espresso preoccupazioni sulla qualità del film. Gunn ha anche ammesso di aver esaminato con attenzione il trailer, ma di aver trascurato alcuni dettagli che avrebbero potuto migliorare l’immagine finale.

La nuova sequenza di volo

Recentemente, è stato condiviso online un video che mostra la versione aggiornata della sequenza di volo di Superman. Questo nuovo montaggio presenta un’immagine più rifinita, con movimenti del volto e del corpo di David Corenswet che appaiono più naturali e omogenei. Le riprese utilizzate per la nuova sequenza sono state selezionate con cura, e Gunn ha affermato che alcune di esse potrebbero risultare superiori ad altre, a seconda della tecnologia impiegata.

Il video dietro le quinte ha suscitato un certo entusiasmo tra i fan, che sperano che il film possa soddisfare le aspettative create dai precedenti capitoli della saga. Con il debutto previsto per il 9 luglio 2025, l’attenzione rimane alta mentre il team di produzione lavora per perfezionare ogni aspetto del film.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!