Super Mario Bros – il film: cosa c’è da sapere su Bowser

Molti sono, ormai in fervida attesa per l’approdo al cinema di Super Mario bros – il fim, in arrivo questo mese di aprile. Ma ancora non tutti sanno che la sua nemesi è Bowser, il supercattivone con cui l’idraulico più celebre dei videogame dovrà fare i conti anche nel film d’animazione.

Bowser: il cattivo di Super Mario bros. chi è?

Anche nell’attesissimo film in arrivo in sala il prossimo 5 aprile, Bowser, il re dei Koopa, sarà la nemesi di Super Mario, come accade da tempo immemore.

Ma da quando Bowser è stato l’antagonista del nostro idraulico Mario? sin dal primo videogioco? Non esattamente, ma quasi. Scopriamolo insieme.

Le origini di Bowser, la nemesi di Mario

Il film creato dall’Illumination Entertainment in collaborazione con la Nintendo, vedrà come di consueto Browser essere l’antagonista di Super Mario, visto che il tartarugone infernale re dei Koopa è da tempo teso alla distruzione di Mario, Luigi e di tutta la sua combriccola.

A tal proposito, è giusto tenere presente che, quando Mario debuttò nell’arcade Donkey Kong del 1981, in effetti il suo avversario era lo scimmione, che gli rapiva la donzella Pauline, rifugiandosi sulla cima di un palazzo, novello King Kong, scaraventando l’impossibile addosso al nostro eroe. Successivamente, quando il videogioco che Mario ottenne tutto per sé e il fratello Luigi, nel 1983, Mario Bros., non esisteva un avversario ultimo unico e chiaro, ma nemici diversi, tra cui le tartarughe colorate Koopa Troopa, nate quindi prima di quello che sarebbe stato il loro capo di lì a poco, ovvero Browser.

Dunque, il legame effettivo nasce nel 1985, con l’avvento del re Koopa Troopa in via definitiva.

Va anche ricordato che, curiosamente, il caro e amaro nemico tartarugone Bowser ha esordito nel lungometraggio d’animazione già nel 2012 con “Ralph Spaccatutto” della Walt Disney Studios.

Ora non resta che godersi lo scontro, per un pubblico di grandi (nostalgici degli anni ’80) e piccini, tra Mario e la sua banda contro Bowser nel nuovo Super Mario bros – il film, con il supercattivone che avrà la voce di Jack Black, in lingua originale.

