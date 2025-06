La scomparsa di Rebekah Del Rio, la voce di Llorando in Mulholland Drive

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Rebekah Del Rio, la cantautrice nota per la sua toccante interpretazione di “Llorando” nel film “Mulholland Drive” di David Lynch, è deceduta il 23 giugno 2025 all’età di 57 anni nella sua abitazione di Los Angeles. La notizia della sua morte è stata confermata dall’ufficio del Coroner di Los Angeles, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso.

La carriera di Rebekah Del Rio

Nata e cresciuta in un ambiente musicale, Rebekah Del Rio ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica country a Nashville, nel Tennessee. Negli anni ’90, Del Rio ha incontrato David Lynch grazie al loro comune agente, Brian Loucks, della Creative Artists Agency . In quel periodo, la cantante stava cercando di affermarsi nel panorama musicale e aveva già registrato “Llorando“, una versione in spagnolo del celebre brano “Crying” di Roy Orbison. Questa registrazione le ha permesso di ottenere un contratto discografico, aprendo la strada alla sua carriera.

Il primo incontro tra Del Rio e Lynch ha segnato l’inizio di una collaborazione artistica che avrebbe avuto un impatto significativo sulla sua carriera. Lynch, colpito dalla voce di Del Rio, le ha chiesto di esibirsi e ha registrato la sua performance di nascosto. Questa esibizione è stata successivamente utilizzata nella famosa scena del Club Silencio, che è diventata uno dei momenti più iconici del film “Mulholland Drive“. La scena, inizialmente concepita per un episodio pilota della ABC, è stata rielaborata da Lynch per diventare un lungometraggio.

La scena indimenticabile nel Club Silencio

La sequenza nel Club Silencio è un momento cruciale nel film, caratterizzato da un’intensa carica emotiva. Durante l’esibizione di Del Rio, le protagoniste Naomi Watts e Laura Harring si commuovono profondamente, piangendo mentre assistono alla performance. La scena culmina con la cantante che sviene, rivelando di aver cantato in playback. Tuttavia, Del Rio ha sempre affermato che, durante le riprese, ha cantato dal vivo in ogni occasione, cercando di trasmettere la stessa emozione che il pubblico avrebbe dovuto percepire.

In un’intervista del 2022 con IndieWire, Del Rio ha spiegato: “Ho voluto che le bellissime ragazze sul palchetto, Laura Harring e Naomi Watts, vivessero l’esperienza dal vivo. Erano presenti mentre giravo la mia scena, quindi ho cantato per loro”. Questa dedizione alla performance ha reso la sua interpretazione ancora più memorabile e ha contribuito a consolidare il suo posto nella storia del cinema.

Il legame duraturo con David Lynch

La performance di Del Rio in “Mulholland Drive” ha attirato l’attenzione di Hollywood, portandola a collaborare con altri registi di fama. Richard Kelly l’ha chiamata per eseguire l’inno nazionale nel finale del suo film “Southland Tales“, un’opera sci-fi distopica. La voce di Del Rio è stata anche inclusa nelle colonne sonore di film come “Sin City“, “Man on Fire” e “Streets of Legend“.

Il legame tra Del Rio e Lynch è continuato nel corso degli anni, con la cantante che ha recitato in una delle sequenze finali del revival di “Twin Peaks“. Negli ultimi anni, ha anche partecipato a tournée con la “Red Room Orchestra“, un progetto dedicato alla musica di “Twin Peaks“. Meno di due settimane prima della sua morte, Del Rio si è esibita dal vivo durante un evento di beneficenza, in occasione della proiezione di “Mulholland Drive” presso la Philosophical Research Society di Los Angeles.

La scomparsa di Rebekah Del Rio lascia un vuoto nel panorama musicale e cinematografico, ma la sua voce e la sua arte continueranno a vivere attraverso le sue indimenticabili interpretazioni.

