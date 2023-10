Su Prime Video c’è un film drammatico e commovente, con una performance attoriale da Oscar

Vuoi guardare stasera un film che ha consegnato alla storia del cinema una delle interpretazioni attoriali più emozionanti e seducenti? Su Amazon Prime Video c’è un film drammatico e commovente, una delle opere più amate di sempre. Si tratta di Scent of a woman – Profumo di donna ed è il remake una famosa pellicola italiana.

Su Prime Video un film drammatico e commovente

Scent of a woman – Profumo di donna è un film del 1992 firmata dal regista Martin Brest (Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills e Vi presento John Black). È il rifacimento hollywoodiano della pellicola di Dino Risi del 1974 con protagonista Vittorio Gassman. A sua volta tratta da un romanzo di Giovanni Arpino, Il buio e il miele.

In questo film spicca il grande Al Pacino, nel primo ruolo (e finora unico) con cui ha vinto l’Oscar. La star hollywoodiana veste i panni del Colonnello Slade, un uomo burbero e irascibile. Memorabile la scena nel ristorante, il tango ballato nel bel mezzo di una sala vuota, sulle note di un sensuale violino.

Nel cast anche Chris O’Donnell, che interpreta il giovane studente Charlie Simms, assistente del Colonnello Slade. E poi James Rebhorn, nei panni del preside del college frequentato da Charlie, e la ventiduenne Gabrielle Anwar.

La trama del film Scent of a woman – Profumo di donna

Charlie Simms è studente presso una prestigiosa scuola del New England ma non proviene da una famiglia agiata. Per pagarsi il viaggio in aereo che gli consenta di tornare dalla famiglia per Natale, Charlie accetta un lavoro temporaneo durante il week-end del Ringraziamento. Si tratta di fare da accompagnatore a Frank Slade, un tenente colonnello in pensione, cieco e dal carattere scorbutico, nonché dedito all’alcol.

Durante i giorni di festa, il giovane trascorre il proprio tempo con il colonnello Slade, che lo trascina a sorpresa a New York, al Waldorf-Astoria Hotel. Il colonnello si rivela un uomo dalla personalità poliedrica: a tratti irascibile e spigoloso, in altri momenti ironico e autoironico. In altri ancora irresistibile seduttore di donne, per le quali ha una innata passione.

Guarda il trailer