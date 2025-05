Stefano De Martino avvistato a Miami con una donna misteriosa: si parla di Gilda Ambrosio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Stefano De Martino, noto conduttore e ballerino, sembra aver trovato un nuovo equilibrio nella sua vita sentimentale. Recenti avvistamenti lo ritraggono a Miami in compagnia di una donna, il cui volto rimane avvolto nel mistero, ma che molti sospettano possa essere Gilda Ambrosio, imprenditrice e influencer di successo. Questo nuovo capitolo della vita di De Martino ha catturato l’attenzione dei media e dei fan, che si interrogano sulla natura di questa relazione.

Avvistamenti a Miami e a Napoli

Il conduttore è stato visto a Miami insieme al figlio Santiago e alla donna misteriosa, immortalata di spalle mentre trascorrevano un pomeriggio in spiaggia. La somiglianza tra la donna e Gilda Ambrosio ha immediatamente acceso i riflettori sulla possibile relazione tra i due. Non è la prima volta che De Martino viene associato a Gilda; infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, la stessa donna sarebbe stata avvistata a Napoli con De Martino e il suo bambino durante il ponte del Primo Maggio. Questi incontri hanno fatto crescere l’ipotesi di una presenza costante di Gilda nella vita del conduttore.

La posizione di Stefano De Martino

Nonostante le voci e le speculazioni, Stefano De Martino ha sempre mantenuto una certa riservatezza riguardo alla sua vita privata. Ha smentito qualsiasi coinvolgimento sentimentale diretto, ma ha anche dichiarato di essere aperto all’amore e di aspettare la persona giusta per costruire un futuro. Questo atteggiamento ha alimentato ulteriormente le speculazioni, poiché i fan si chiedono se Gilda possa essere la donna che ha cercato.

Interazioni sui social e eventi pubblici

Le interazioni tra De Martino e Ambrosio sui social media non sono passate inosservate. I like e i commenti reciproci hanno suscitato l’interesse dei follower, che vedono in questi gesti un segnale di un possibile riavvicinamento. Inoltre, entrambi sono stati avvistati a eventi di moda, dove hanno condiviso momenti insieme, alimentando ulteriormente le voci su una relazione in corso.

La situazione rimane avvolta nel mistero, ma la presenza di Gilda nella vita di De Martino sembra sempre più consolidata. I fan e i media continueranno a seguire con attenzione gli sviluppi di questa storia, in attesa di ulteriori conferme o smentite da parte dei diretti interessati.

