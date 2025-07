Gaia De Laurentiis racconta i suoi flop in tv: “Alcuni programmi nemmeno li ricordano”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Gaia De Laurentiis, nota attrice e conduttrice italiana, ha recentemente condiviso le sue esperienze professionali, mettendo in luce sia i successi che i fallimenti che hanno caratterizzato la sua carriera televisiva. In un’intervista rilasciata a FanPage, De Laurentiis ha parlato di come il suo percorso sia stato influenzato da scelte e opportunità, rivelando anche il suo punto di vista su alcuni programmi che non hanno avuto il successo sperato.

Il lancio con Target e le scelte sbagliate

Gaia De Laurentiis ha iniziato la sua carriera televisiva con il programma “Target“, che l’ha catapultata nel mondo della televisione. Tuttavia, ha riconosciuto che distaccarsi da quel progetto è stata una decisione errata. “La responsabilità fu del mio agente, ma non gliene faccio una colpa”, ha affermato. De Laurentiis ha spiegato che, in quel periodo, era più concentrata su altre forme di espressione artistica, come il teatro e la recitazione, e ha seguito i consigli del suo manager, il quale la indirizzava verso una carriera da conduttrice.

Tuttavia, la scelta di accettare il programma “Su e Giù” si è rivelata infelice. “La trasmissione era onestamente brutta. Non se la ricorda nessuno, nemmeno la Rai”, ha dichiarato. La De Laurentiis ha sottolineato come, durante le sue apparizioni in Rai, le clip di quel programma non vengano mai mostrate, suggerendo che l’emittente stessa preferisca non ricordare quell’esperienza. Questo flop ha segnato un momento difficile nella sua carriera, evidenziando come le scelte sbagliate possano influenzare la percezione pubblica di un artista.

L’esperienza negativa in Un Medico In Famiglia

Un altro episodio che ha segnato la carriera di Gaia De Laurentiis è stata la sua partecipazione alla popolare serie “Un Medico In Famiglia“. Nonostante fosse già un volto noto, l’attrice ha raccontato di aver ricevuto un trattamento che ha definito inaccettabile. “Il mio ruolo prevedeva una nascita e un epilogo, con una crescita costante. Ma dopo due puntate mi annunciarono che l’avrebbero cassato”, ha spiegato. Questo cambiamento improvviso le ha lasciato un senso di mancanza di rispetto, poiché non è consueto offrire un ruolo a un’attrice conosciuta e poi interrompere bruscamente la sua partecipazione. La De Laurentiis ha espresso il suo disappunto per come è stata trattata, sottolineando l’importanza di un approccio professionale e rispettoso nel settore.

La posizione di Gaia sui reality show

Nel corso della sua carriera, Gaia De Laurentiis ha ricevuto diverse proposte per partecipare a reality show, ma ha sempre rifiutato. “In passato sì, poi hanno smesso, finalmente hanno capito”, ha affermato con decisione. Le sue risposte ai programmi come “L’Isola dei Famosi” e “Grande Fratello” sono state chiare e senza esitazioni. “Mi offrirono tanti soldi per L’Isola dei Famosi e rifiutai seccamente”, ha raccontato. Anche per il Grande Fratello, la De Laurentiis ha risposto con una risata, sottolineando la sua ferma posizione.

L’attrice ha evidenziato l’importanza di mantenere la coerenza nella propria carriera. “Comprendo che andare in tv sia importante, però lo è anche la coerenza. Non ti puoi sputtanare”, ha dichiarato, ribadendo il suo desiderio di rimanere fedele ai propri principi e valori. Questa scelta riflette un approccio consapevole e strategico alla sua carriera, dimostrando che il successo non è solo una questione di visibilità, ma anche di integrità professionale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!