L’Isola dei Famosi 2025: chi sono i favoriti alla vittoria secondo le scommesse

Mancano poche ore alla finale de L’Isola dei Famosi 2025, e l’attesa per scoprire chi si aggiudicherà il montepremi di 100.000 Euro è palpabile. Tra i sei naufraghi in gara, Cristina Plevani, Omar Fantini, Mario Adinolfi, Teresanna Pugliese, Loredana Cannata e Jey Lillo, si fa strada l’incertezza su chi possa trionfare. Quest’anno, il 50% del montepremi sarà devoluto in beneficenza, rendendo la competizione ancora più significativa. Le previsioni degli scommettitori rivelano un quadro complesso, con almeno tre o quattro concorrenti che potrebbero conquistare la vittoria finale.

Le dinamiche delle scommesse e il sistema di voto

A differenza delle edizioni precedenti, quest’anno il sistema di voto è stato limitato all’invio di sms, il che ha portato a risultati imprevedibili durante i televoti. I naufraghi hanno mostrato oscillazioni sorprendenti nelle percentuali di voto, con alcuni che sono passati da un sostegno massiccio a una rapida eliminazione. Un esempio emblematico è Mirko Frezza, che ha sempre ottenuto buoni risultati nei televoti, per poi essere eliminato inaspettatamente contro Patrizia Rossetti, che a sua volta ha subito una rapida eliminazione.

Mario Adinolfi ha vissuto una situazione simile: eliminato durante la semifinale con solo il 21% delle preferenze, è rientrato in gioco con un sorprendente 77%. Queste fluttuazioni rendono difficile fare previsioni certe, ma i bookmaker hanno comunque fornito le loro valutazioni su chi potrebbe vincere L’Isola dei Famosi 2025.

Le quote dei bookmaker: chi sono i favoriti?

Secondo le stime di Sisal, le principali contendenti per la vittoria sono Cristina Plevani e Teresanna Pugliese. Tuttavia, le quote di Gold Bet e Lottomatica indicano una leggera variazione, con Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi in pole position. La media delle quote delle diverse piattaforme di scommesse suggerisce che la vittoria finale potrebbe andare a uno tra Adinolfi e Pugliese. Nonostante ciò, Omar Fantini non deve essere sottovalutato, dato il suo percorso nel programma.

Ecco un riepilogo delle quote attuali:

Quote di Sisal

Cristina Plevani : 3.00

: 3.00 Teresanna Pugliese : 3.50

: 3.50 Omar Fantini : 4.00

: 4.00 Mario Adinolfi : 4.50

: 4.50 Loredana Cannata : 6.00

: 6.00 Jey Lillo: 6.00

Quote di Gold Bet

Mario Adinolfi : 3.50

: 3.50 Teresanna Pugliese : 3.50

: 3.50 Cristina Plevani : 4.50

: 4.50 Omar Fantini : 6.00

: 6.00 Loredana Cannata : 8.00

: 8.00 Jey Lillo: 11.00

Quote di Lottomatica

Mario Adinolfi : 3.50

: 3.50 Teresanna Pugliese : 3.50

: 3.50 Cristina Plevani : 4.50

: 4.50 Omar Fantini : 6.00

: 6.00 Loredana Cannata : 8.00

: 8.00 Jey Lillo: 11.00

Storia dei vincitori de L’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi ha una lunga storia di vincitori che si sono succeduti nel corso degli anni. Dalla prima edizione nel 2003, vinta da Walter Nudo, fino all’ultima edizione del 2024, in cui ha trionfato Aras Şenol, il reality ha visto una varietà di personaggi emergere. Ecco un elenco dei vincitori delle edizioni precedenti:

1ª Edizione : Walter Nudo 2ª Edizione : Sergio Muñiz 3ª Edizione : Lory Del Santo 4ª Edizione : Luca Calvani 5ª Edizione : Manuela Villa 6ª Edizione : Vladimir Luxuria 7ª Edizione : Daniele Battaglia 8ª Edizione : Giorgia Palmas 9ª Edizione : Antonella Elia 10ª Edizione : Le Donatella 11ª Edizione : Giacobbe Fragomeni 12ª Edizione : Raz Degan 13ª Edizione : Nino Formicola 14ª Edizione : Marco Maddaloni 15ª Edizione : Awed 16ª Edizione : Nicolas Vaporidis 17ª Edizione : Marco Mazzoli 18ª Edizione : Aras Şenol

Con la finale alle porte, l’interesse per il risultato finale cresce, e i fan del programma sono pronti a scoprire chi sarà il prossimo vincitore di L’Isola dei Famosi.

