Stefano De Martino a rischio esclusione dal Festival di Sanremo 2024: la situazione attuale

Il Festival di Sanremo 2024 si avvicina, ma le ultime notizie non sono positive per Stefano De Martino. Nonostante le sue dichiarazioni di disponibilità a partecipare, il noto conduttore di Affari Tuoi non risulta presente nella lista ufficiale dei conduttori del festival. Carlo Conti, direttore artistico dell’evento, ha scelto di puntare su Alessandro Cattelan per le principali attività legate al festival, lasciando in sospeso il futuro di De Martino.

La scelta di Carlo Conti e il ruolo di Alessandro Cattelan

Carlo Conti, al timone della direzione artistica, ha annunciato una serie di novità riguardanti il Festival di Sanremo. Tra queste, si è confermata la presenza di Alessandro Cattelan, il quale si occuperà non solo della conduzione di Sanremo Giovani, ma anche del Dopofestival. La decisione di Conti ha sollevato non poche polemiche e interrogativi, soprattutto considerando che il nome di De Martino era stato circolato ampiamente nei mesi precedenti come uno dei possibili co-conduttori dell’evento.

De Martino, che ha più volte espresso la sua disponibilità ad affiancare Conti, è rimasto sorpreso nell’apprendere che il suo nome non figuri nel lineup ufficiale. “Come dire no? Io per Carlo ci sono sempre,” aveva dichiarato in occasione della presentazione dei palinsesti Rai a luglio, confermando il suo interesse a collaborare con il celebre conduttore. Tuttavia, la preferenza accordata a Cattelan ha generato discussioni nel mondo dello spettacolo, suscitando curiosità riguardo al futuro televisivo di De Martino.

Possibilità di co-conduzione e futuro al Festival

Nonostante l’esclusione apparentemente definitiva di De Martino dalla conduzione principale, fonti vicine al conduttore suggeriscono che ci sia ancora una speranza. Secondo quanto riportato da Leggo, sarebbe in corso una trattativa per permettere a De Martino di apparire come co-conduttore in una delle serate del festival. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, la possibilità di un suo intervento durante l’evento rappresenterebbe un’opportunità preziosa per il conduttore di rimanere legato al prestigioso Festival di Sanremo.

Inoltre, se De Martino dovesse definitivamente restare fuori dal festival nei prossimi mesi, ci sarebbero sempre più voci su una sua possibile conduzione nel 2027. L’idea di una futura partecipazione al Festival potrebbe essere un incentivo per il conduttore di continuare a lavorare sulla sua carriera televisiva, sperando di riprendere il suo ruolo in un evento così iconico e amato.

Con il tempo che scorre e il Festival ormai alle porte, la situazione di Stefano De Martino rimane incerta, rendendo i fan ansiosi di capire quale sarà il suo futuro nella kermesse musicale italiana.