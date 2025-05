Stefano Bollani: un’estate di concerti imperdibili in Italia con progetti innovativi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Stefano Bollani, noto pianista e compositore italiano, si prepara a un’estate ricca di eventi musicali dopo il successo del suo tour invernale, che ha registrato il tutto esaurito in ogni tappa. Da giugno a settembre, il musicista sarà protagonista di oltre 30 concerti in alcune delle più importanti rassegne musicali italiane, tra cui UmbriaJazz, il Festival dei Due Mondi di Spoleto, Bop – Beats of Pompei e il Ravenna Festival. Questo articolo esplora i dettagli della sua nuova stagione di concerti, con focus sui progetti inediti e le collaborazioni straordinarie.

Debutto del quintetto di Stefano Bollani

Una delle novità più attese della stagione è il debutto dello Stefano Bollani Quintet. Questa nuova formazione riunisce cinque talenti eccezionali, ognuno con una carriera di spicco e una visione artistica unica. Accanto a Bollani, il quintetto vedrà la partecipazione di Jeff Ballard alla batteria, Larry Grenadier al basso, Vincent Peirani alla fisarmonica e Mauro Refosco alle percussioni. Questa combinazione di artisti promette di offrire un’esperienza musicale ricca e variegata, capace di mescolare diversi stili e influenze. Il quintetto rappresenta un’opportunità per il pubblico di assistere a un’interazione musicale dinamica e innovativa, dove le sonorità si intrecciano in modo originale.

Novecento: il duello tra parole e musica

Un altro appuntamento imperdibile sarà la rielaborazione di “Novecento“, un’opera di Alessandro Baricco che vedrà Bollani sul palco insieme all’autore. Questo spettacolo si propone di esplorare il dialogo tra parole e musica, creando un’atmosfera di intensa interazione. La performance sarà arricchita dalla presenza di Enrico Rava, noto trombettista jazz, che contribuirà a rendere il confronto tra le sonorità musicali e la narrazione ancora più coinvolgente. Questo evento rappresenta una sfida artistica, dove la musica e la letteratura si fondono in un’unica esperienza sensoriale.

Ritorno di Shades of Chet e collaborazioni con Trilok Gurtu

Il 6 e 7 giugno, in occasione del ventennale della Casa del Jazz di Roma, si terrà il concerto-evento “Shades of Chet“. Questo spettacolo è dedicato a Chet Baker e vedrà la partecipazione di una formazione stellare, composta da Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto. La celebrazione del grande trombettista americano attraverso le interpretazioni di questi artisti di fama internazionale promette di essere un momento indimenticabile per gli appassionati di jazz.

Inoltre, Bollani tornerà a esibirsi con Trilok Gurtu, un innovatore delle percussioni, in un incontro che si preannuncia ricco di virtuosismo e improvvisazione. La sinergia tra i due musicisti, che spazia attraverso generi diversi, offrirà al pubblico un’esperienza musicale unica e coinvolgente. La loro collaborazione è un esempio di come la musica possa superare i confini e creare nuove sonorità.

Il Danish Trio e il Piano Solo tour

Tra gli eventi in programma, non mancherà il ritorno del Danish Trio, un ensemble storico fondato nel 2002. Composto da Jesper Bodilsen al contrabbasso e Morten Lund alla batteria, il trio ha pubblicato dischi per etichette prestigiose e ha esplorato un repertorio che spazia dal jazz alla musica mediterranea. La loro presenza arricchirà ulteriormente la stagione di concerti di Bollani, offrendo al pubblico una varietà di stili musicali.

Infine, il Piano Solo tour riprenderà in estate, dopo il successo dei concerti invernali. Questo format, caratterizzato dall’improvvisazione totale, permette a Bollani di esprimere la sua creatività senza vincoli, offrendo ogni sera un’esperienza musicale unica. Ogni concerto sarà un viaggio sonoro, in cui il pianista darà vita a nuove composizioni, frutto della sua ispirazione del momento.

Evento speciale al Festival di Ravello

Da non perdere è l’evento unico al Festival di Ravello, dove Bollani condividerà il palco con i pianisti Dado Moroni e Danilo Rea. Questo trio di improvvisatori promette di regalare momenti di grande emozione e virtuosismo, creando un’atmosfera di intensa interazione tra i tre artisti. La loro collaborazione rappresenta un’opportunità per esplorare nuove sonorità e per vivere un’esperienza musicale indimenticabile.

Con una programmazione così ricca e variegata, l’estate di Stefano Bollani si preannuncia come un viaggio attraverso la musica, capace di coinvolgere e sorprendere il pubblico in ogni tappa.

