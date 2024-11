Stasera su Rai 3: nuova puntata di Report con inchieste su Giubileo, allevamenti e irregolarità elettorali

Il 24 novembre 2024, gli appassionati di giornalismo investigativo potranno sintonizzarsi su Rai 3 o seguire il live streaming su RaiPlay per un nuovo episodio del celebre programma Report, condotto da Sigfrido Ranucci. Questa puntata promette di affrontare temi di grande rilevanza sociale e politica, con focus su fatti attualissimi come i preparativi per il Giubileo 2025 a Roma, le controversie sugli allevamenti suini e i presunti irregolarità elettorali nella regione Piemonte.

Il Giubileo 2025 e i preparativi a Roma

Con l’avvicinarsi del Giubileo 2025, Roma si sta trasformando in un vasto cantiere, pronto ad accogliere oltre 32 milioni di pellegrini. Per tale evento, sono stati programmati 322 interventi, di cui 204 sono considerati imprescindibili per garantire la sicurezza e l’accoglienza. Inoltre, sono previsti altri 500 lavori finanziati attraverso il programma Caput Mundi, tutti volti a riqualificare e rendere più accoglienti le piazze, le strade, le fontane e le stazioni della capitale.

Attualmente, il panorama urbano di Roma è caratterizzato da monumenti impacchettati e dal traffico congestionato, mentre cittadini e turisti si muovono tra passaggi obbligati e strettoie resi difficoltosi dai lavori in corso. L’interrogativo che aleggia tra i romani è se i lavori possano essere completati in tempo per l’apertura della Porta Santa, un evento di grande significato spirituale e simbolico. La puntata di Report si aprirà con l’inchiesta intitolata “Ora et labora”, a cura di Claudia Di Pasquale, Giulia Sabella e Marzia Amico, che analizzerà da vicino i progressi e le difficoltà dei lavori in corso.

L’inchiesta sugli allevamenti suini

A seguito delle segnalazioni di irregolarità diffuse nella scorsa puntata, Report si torna a concentrare sul settore degli allevamenti suini. Il presidente di Assosuini, Elio Martinelli, ha contestato le immagini mostrate di animali maltrattati e ambienti insalubri nei suoi allevamenti, definendole obsolete e raccolte con metodi non attendibili. La redazione di Report ha raccolto e presentato nuove evidenze di criticità che metteranno in luce la realtà degli allevamenti, in particolare l’inchiesta condotta da Giulia Innocenzi con Greta Orsi e Giulia Sabella.

Le nuove prove documentano le condizioni degli allevamenti, arricchendo il dibattito che ruota attorno al benessere animale e alla qualità dei prodotti alimentari destinati al mercato. Il tema riveste una crescente importanza non solo per i consumatori, sempre più attenti ai metodi di produzione, ma anche per le associazioni animaliste e gli enti locali, che spingono per una maggiore regolamentazione e trasparenza in questo settore.

Irregolarità elettorali in Piemonte

Un’altra indagine di grande rilevanza è quella condotta da Luca Bertazzoni insieme a Marzia Amico e Norma Ferrara, focalizzata su presunti episodi di irregolarità durante le elezioni regionali in Piemonte. Al centro dell’inchiesta vi è il caso della candidata di Fratelli d’Italia, Elisa Tarasco, accusata di aver consegnato buoni benzina a un’elettrice, creando così interrogativi sulle modalità della campagna elettorale. Tale pratica solleva inquietanti domande sul rispetto delle norme elettorali e sull’integrità del processo democratico.

In un contesto già segnato da polemiche politiche, il reportage intende ricostruire l’accaduto e intervistare esperti che possano chiarire la situazione. La questione non si limita al solo voto di cui è stata accusata Tarasco, ma tocca aspetti più ampi delle dinamiche politiche regionali e della percezione della corruzione in ambito pubblico.

Riflessioni sul naufragio della Costa Concordia

A distanza di dodici anni dal naufragio della Costa Concordia, Report ripercorre le fasi di quel tragico evento attraverso un’inchiesta di Rosamaria Aquino. La trasmissione esplorerà gli eventi della notte del naufragio, le mancanze di sicurezza e le testimonianze di chi ha vissuto quel dramma. Il naufragio, che costò la vita a trentadue persone, ha lasciato un segno indelebile non solo nella memoria dei familiari delle vittime, ma anche nel settore marittimo e nella regolamentazione della navigazione.

Nonostante la responsabilità del comandante Schettino sia ben documentata e accertata, l’indagine di Report intende far luce sulle fragilità dei sistemi di sicurezza in mare e sulle problematiche che riguardano la gestione delle emergenze. Quali misure sono state introdotte nel settore della navigazione per prevenire disastri simili? Quali sono i danni inferti all’Isola del Giglio e come è cambiata la vita dei residenti dopo l’incidente? Queste domande risuonano nel racconto del naufragio, che continua a essere oggetto di studio e riflessione.

La puntata di Report di stasera, dunque, non sarà solo un’esposizione di fatti, ma un’indagine a tutto tondo su temi fondamentali che riguardano la società italiana contemporanea.