Stasera su Nove: Fabio Fazio presenta un nuovo episodio di Che Tempo Che Fa con ospiti di prestigio

Che Tempo Che Fa torna sul piccolo schermo questa sera con una nuova imperdibile puntata, portando sul palcoscenico un mix di intrattenimento, cultura e attualità. Il programma, condotto da Fabio Fazio, giunto alla ventiduesima edizione, continua a coinvolgere il suo pubblico sia in diretta che in streaming su discovery+. Gli spettatori possono aspettarsi performance dal vivo, dialoghi stimolanti e una varietà di ospiti che spaziano dalla musica alla letteratura, dalla politica alla scienza.

Il palinsesto della serata

La serata inizia alle 19:30 con il segmento Che tempo che farà, allora protagonisti sono personaggi influenti del panorama culturale e artistico. Questo momento di apertura offre un assaggio delle conversazioni che prenderanno piede durante il programma. Alle 20:00 Fazio darà il via al tradizionale talk show, dove interviste e approfondimenti domineranno il momento, chiudendo poi con Il Tavolo. Quest’ultima parte è nota per le gag e improvvisazioni divertenti, coinvolgendo un cast fisso insieme a ospiti speciali settimanali.

Un mix avvincente di elementi che promette di incantare il pubblico e portarlo a riflettere sui temi che caratterizzano il nostro tempo.

Ospiti principali di Che Tempo Che Fa

Tra gli ospiti di stasera troviamo nomi di grande rilievo, ognuno con una storia da raccontare e un messaggio da condividere.

Lorenzo Jovanotti

In un atteso ritorno, Lorenzo Jovanotti si esibisce in diretta con il suo nuovo singolo Montecristo, il quale è stato lanciato lo scorso 22 novembre. Il brano, prodotto in collaborazione con Dardust, ha già conquistato la vetta delle classifiche. Questo singolo segna l’inizio di un nuovo capitolo per l’artista, il quale ha in serbo un album atteso per il 31 gennaio 2025. I fan sono ansiosi di poter assistere al Palajova Tour, che segnerà il rientro di Jovanotti nei palazzetti, con il debutto fissato al 4 marzo e con molte date già sold out. L’energia e l’entusiasmo dell’artista rendono la sua partecipazione un evento imperdibile.

Gerry Scotti

Un altro grande ospite della serata è Gerry Scotti, che da oltre quarant’anni rappresenta una figura iconica della televisione italiana. Attualmente in onda con La ruota della Fortuna, Scotti presenterà il suo nuovo libro intitolato Quella volta. Quest’opera si propone di narrare un viaggio attraverso la storia collettiva, intrecciando aneddoti personali con memorie condivise che evocano riflessioni su un’epoca in continua evoluzione. La capacità di Scotti di catturare l’attenzione e il suo approccio affettuoso verso il pubblico saranno sicuramente un valore aggiunto alla puntata.

Pinguini Tattici Nucleari

Sul palco saliranno anche i Pinguini Tattici Nucleari, un fenomeno della musica italiana che ha saputo conquistare il pubblico fin dal loro esordio nel 2010. La band presenterà il singolo Islanda, attuale numero uno nella classifica FIMI, che anticipa l’uscita dell’atteso album Hello World, prevista per il 6 dicembre. Con oltre cinque milioni di copie vendute, i Pinguini rappresentano una delle realtà musicali più ammirate nel panorama contemporaneo. La loro esibizione promette di entusiasmare e coinvolgere gli spettatori grazie all’energia travolgente che sprigionano.

Altri ospiti e approfondimenti

Questa puntata di Che Tempo Che Fa vedrà la partecipazione di illustri ospiti come Romano Prodi e Massimo Giannini, i quali discuteranno del loro libro Il dovere della speranza, che analizza le dinamiche della politica internazionale. Alberto Mantovani, Presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca, presenterà il suo libro Breve storia letteraria e artistica della medicina, un’opera che esplora la storia della medicina attraverso l’arte e la letteratura. Anche Roberto Burioni, noto Microbiologo e Virologo, parteciperà con un intervento sui temi scientifici di attualità. Infine, Michele Serra presenterà la nuova edizione di Osso. Anche i cani sognano, un’opera che affronta temi di grande rilevanza sociale.

Spazio finale: Il Tavolo

A concludere la serata, torna l’ormai consueto appuntamento con Il Tavolo, dove i telespettatori potranno divertirsi con le comicità di Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, e altri volti noti come Francesco Paolantoni e Diego Abatantuono. Non mancherà un parterre di ospiti speciali, tra cui Jerry Calà, Carlo Cracco, Valeria Marini, Giucas Casella e Francesca Manzini, che porteranno ulteriore varietà e intrattenimento alla serata. Che Tempo Che Fa si preannuncia quindi non solo come un talk show, ma come un palcoscenico di storie, esibizioni e conversazioni che lasceranno il pubblico con riflessioni e sorrisi, rendendo la serata indubbiamente imperdibile.