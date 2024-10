Stasera su Italia 1: il caso di Don Michele Barone, un esorcista e le sue ombre inquietanti

La nuova edizione di “Le Iene presentano: Inside” si apre stasera, giovedì 10 ottobre, con un’inchiesta dedicata a Don Michele Barone, un ex prete che ha sollevato un acceso dibattito sociale e religioso in seguito a presunti abusi nei confronti di una tredicenne. L’approfondimento della serata, a cura di Gaetano Pecoraro e Alessia Rafanelli, mira a svelare le dinamiche di una vicenda complessa che coinvolge temi delicati come la fede, la manipolazione e la violenza.

La controversa figura di Don Michele Barone

Don Michele Barone si era affermato nell’ambito della religione come uno dei maggiori esorcisti italiani, attratto dalla figura di Don Leone Maria Iorio, noto per gli esorcismi nella sua diocesi. Offrendo aiuto a famiglie in difficoltà, molti si sono rivolti a lui nella speranza di liberare i propri cari da un presunto “male”. Tra queste ci sono anche genitori campani che, preoccupati per la sorte della loro figlia tredicenne, si sono avvicinati a Don Michele per cercare un intervento miracoloso.

Tuttavia, le pratiche che l’ex prete ha utilizzato si sono rivelate devastanti. Invece delle tradizionali forme spirituali di liberazione, la dodicenne ha subito maltrattamenti fisici e psicologici, evidenti nei rituali che Barone giustificava come necessari per espellere il demonio. L’intento di liberazione appariva mascherato da azioni violente che, nel 2018, portarono al suo arresto. A testimonianza della gravità della situazione, la sorella della ragazza ha deciso di registrare in segreto le sessioni di esorcismo e di inviare le prove alla redazione di “Le Iene”, scatenando un’onda di indignazione e portando alla luce una storia che ha colpito profondamente l’opinione pubblica.

Il processo e le conseguenze legali

Le rivelazioni riportate nel servizio hanno avuto un impatto immediato, spingendo le autorità a intervenire. Nel 2018, Don Michele Barone è stato arrestato e sospeso dalla Chiesa, la quale ha preso le distanze da lui, interrompendo ogni legame con la celebrazione dei sacramenti. Il processo, in seguito, ha emesso una condanna a 12 anni di reclusione per lesioni e maltrattamenti. La sentenza ha confermato l’interpretazione dei magistrati secondo cui il prete avesse soggiogato la ragazzina a torture travestite da esorcismi.

Tuttavia, la vicenda legale si è rivelata intricata. Dopo un biennio di detenzione, Don Michele è stato rilasciato; i giudici hanno ritenuto che non ci fosse più un concreto rischio di recidiva. È importante sottolineare che, nonostante la gravità delle accuse e delle testimonianze, il reato di abuso sessuale non è stato riconosciuto durante il processo, nonostante le segnalazioni di altre possibili vittime da parte di ex fedeli nel corso degli anni.

L’impatto mediatico e il dibattito sociale

La pressione mediatica ha fatto emergere un’accesa discussione riguardo all’uso di pratiche esorcistiche in Italia. I servizi di “Le Iene” hanno dato voce a numerose testimonianze che hanno confutato la legittimità delle azioni di Don Michele. L’esposizione della vicenda ha accresciuto l’attenzione su un tema controverso, specificamente sul confine tra fede e abuso. Il prete, da parte sua, ha accusato il programma televisivo di un accanimento nei suoi confronti, sostenendo che fosse un tentativo orchestrato per screditarlo da parte di coloro che temevano la sua influenza tra i fedeli.

Il caso di Don Michele Barone ha, quindi, innescato una riflessione più ampia sulla vulnerabilità di persone in difficoltà e sulla necessità di regolamentare le pratiche esorcistiche in Italia. La sua vicenda funge da avvertimento sui pericoli insiti nell’abuso di potere religioso, esponendo le cicatrici invisibili lasciate su chi ha subito le sue azioni.

L’episodio di stasera di “Le Iene” promette di restituire una narrazione dettagliata e drammatica, alimentando il dibattito e, si spera, portando maggiore consapevolezza su temi così delicati.