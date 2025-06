Stasera su Cine34: Grand Hotel Excelsior, un film che ha segnato la commedia italiana

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Questa sera, alle 21:00, il canale Cine34 propone un film che ha lasciato un segno indelebile nella storia della commedia italiana: Grand Hotel Excelsior. Diretto da Castellano e Pipolo nel 1982, questo lungometraggio non è solo una semplice commedia, ma un’opera che riesce a mescolare emozione, talento e umanità, raccontando storie di vita che continuano a far ridere e riflettere.

Un cast stellare e una trama avvincente

Grand Hotel Excelsior si distingue per un cast di prim’ordine, che include nomi iconici come Adriano Celentano, Enrico Montesano, Carlo Verdone e Diego Abatantuono. La pellicola si svolge in un lussuoso hotel immaginario, ispirato a veri alberghi storici, dove si intrecciano le vite di quattro uomini, ognuno con le proprie fragilità e sogni.

Il film racconta le storie di Taddeus, un direttore burbero interpretato da Celentano, che scopre l’amore in una cliente devota e fragile, Ilde Vivaldi, interpretata da Eleonora Giorgi. Egisto Costanzi, il cameriere vedovo interpretato da Montesano, vive una doppia vita per non deludere la figlia, mentre Pericle Coccia, un pugile ingenuo e romantico interpretato da Verdone, trova l’amore proprio alla vigilia del match più importante della sua carriera. Infine, Il Mago di Segrate, interpretato da Abatantuono, porta un tocco di surrealismo e comicità con il suo numero di levitazione. Quattro storie che si intrecciano in un’unica cornice, l’hotel, che diventa una metafora della vita, dove tutto può cambiare in un attimo.

Un successo di pubblico e un’eredità duratura

Sebbene Grand Hotel Excelsior non abbia ricevuto premi ufficiali, ha conquistato il cuore del pubblico, incassando oltre 4 miliardi di lire al botteghino e diventando uno dei maggiori successi della stagione cinematografica 1982-83. Col passare degli anni, il film è diventato un appuntamento fisso durante le festività, amato per le sue battute e scene memorabili che evocano un’Italia autentica e familiare.

Le riprese si sono svolte in parte nello storico Hotel Regina Palace di Stresa, sul Lago Maggiore, conferendo al film un tocco di eleganza. Tra le curiosità, si segnala un cameo di Claudia Mori, moglie di Celentano, e una corsa di Verdone ispirata a un episodio reale vissuto con il regista Sergio Leone.

L’influenza di Grand Hotel Excelsior sulla commedia italiana

Grand Hotel Excelsior non è solo un film nostalgico, ma ha influenzato molte commedie successive, grazie alla sua struttura corale e all’ambientazione in un unico luogo. Questa formula è stata ripresa in numerosi film ambientati in navi, condomini e villaggi turistici. La pellicola ha contribuito a consolidare la popolarità di attori come Verdone, Abatantuono e Montesano, che sono diventati volti noti della comicità italiana.

Il finale del film, con un concerto improvvisato dei quattro protagonisti per festeggiare i 50 anni dell’hotel, è surreale e poetico, rispecchiando l’intera opera. Se non hai mai visto Grand Hotel Excelsior, questa è l’occasione perfetta per farlo. Se invece sei già un fan, rivederlo con occhi nuovi potrebbe rivelarsi un’esperienza sorprendente.

Stasera su Cine34, un cult che ci riporta a un’Italia che non c’è più, ma che continua a vivere nei ricordi e nelle risate.

