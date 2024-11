Stasera su Canale 5: il ritorno di “This Is Me” con artisti di Amici di Maria De Filippi

Ritorna in prima serata su Canale 5 l’attesissimo show evento “This Is Me“, condotto dalla celebre Silvia Toffanin. La trasmissione si propone di offrirci un’analisi approfondita delle storie di tredici artisti di fama, emersi dal talent “Amici di Maria De Filippi“. Con performance esclusive e narrazioni toccanti, la serata promette di intrattenere e ispirare gli spettatori.

Le anticipazioni del secondo appuntamento

Questa sera, il secondo appuntamento di “This Is Me” porterà i telespettatori dietro le quinte delle carriere di alcuni artisti che, grazie a “Amici“, hanno raggiunto il successo. Il programma non solo celebrerà le storie personali dei protagonisti, ma metterà anche in evidenza le sfide e i sacrifici affrontati lungo il loro cammino. Da Annalisa, vincitrice del Premio della Critica nel 2011 e già affermata nel panorama musicale italiano, a Alessandra Amoroso, la cui carriera è costellata di successi e numeri uno in classifica, ogni ospite avrà l’opportunità di raccontare il proprio viaggio unico.

Annalisa, regina del pop, condividerà i momenti salienti della sua carriera, da Sanremo ai riconoscimenti internazionali che hanno affermato la sua presenza nel settore musicale. Questo avverrà in un contesto che mira a coinvolgere il pubblico, offrendo non solo intrattenimento ma anche punti di riflessione su cosa significhi realmente raggiungere la fama.

Alessandra Amoroso, con il suo incredibile curriculum di sette album di successo, svelerà il segreto del suo impatto duraturo sulla scena musicale nazionale. La sua storia rappresenta una miscela di passione, dedizione e perseveranza, qualità che hanno contribuito alla sua elevata popolarità.

Gli ospiti d’eccezione e le performance attese

Il palinsesto della serata prevede anche la partecipazione di Giordana Angi, cantautrice italo-francese che ha saputo conquistare il mercato musicale grazie alla sua versatilità, collaborando con artisti di fama mondiale come Sting. Gaia, artista italo-brasiliana, chiuderà il cerchio con le sue performance travolgenti, avendo dominato le classifiche con i suoi brani, tra cui il noto “Sesso e Samba“.

Il programma si arricchirà della presenza di giovani talenti come LDA e Sarah Toscano, che hanno saputo conquistare il palco di “Amici” con il loro straordinario talento. Anche la danza avrà un ruolo importante nella serata, con Anbeta Toromani che ripercorrerà la sua brillante carriera iniziata nel 2003 e passata attraverso palchi e contesti artisticamente rilevanti a livello globale.

Non mancherà l’apprezzamento per i coreografi e ballerini riconosciuti, come Vincenzo Di Primo e Giulia Stabile, i cui racconti di successo si intrecceranno con momenti di grande intrattenimento. Ogni artista avrà la possibilità di riflettere sul proprio viaggio professionale, fornendo al pubblico uno sguardo autentico sul mondo della musica e della danza.

Collaborazioni musicali e momenti speciali

La serata sarà ulteriormente impreziosita da esibizioni di ospiti musicali di grande calibro. Il Volo, Tedua, Fiorella Mannoia e Gigi D’Alessio contribuiranno con performance indimenticabili, arricchendo la programmazione di “This Is Me” con note di grande celebrazione della musica italiana. Il momento comico sarà gestito da Pio e Amedeo, i quali porteranno il loro umorismo dissacrante allo show, offrendo sollievo e risate al pubblico presente.

Speciali omaggi ai momenti iconici di “Amici” arricchiranno ulteriormente l’atmosfera della serata, con la partecipazione di tre figure storiche del talent, pronte a rivivere emozioni che hanno catturato il cuore dei telespettatori nel corso degli anni. La preparazione delle sigle di apertura e chiusura offrirà un tocco nostalgico che ci ricorda il valore di “Amici” nel panorama televisivo italiano.

Dove seguire la trasmissione stasera

L’episodio di stasera di “This Is Me” andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 21.20. Gli spettatori avranno la possibilità di guardare il programma anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, che offre la visione live e on-demand. Questo incontro tra musica e narrazioni dei talenti emergenti promette di coinvolgere il pubblico in un’esperienza ricca di emozione ed artistica.