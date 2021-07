Oggi Marvel ci ha sorpresi rilasciando in anteprima i nuovi costumi di “Spider-Man: No Way Home”.

“Spider-Man: No Way Home” è il terzo film Stand-alone per il giovane Spidey. Il film uscirà nelle sale italiane il 17 dicembre 2021.

Spider-Man: No Way Home, dal tradizionale, al dark

Il nuovo film di Spider-Man presenta delle modifiche eccellenti ai costumi. Ebbene si, costumi. Non più solo uno come siamo sempre stati abituati.

La Marvel ci ha dato questo “spoiler” sotto forma di Funko Pops. Oltre al normale costume rosso e blu, oggi ci mostrano pure un costume più dark, più maturo (?) nero e oro. Ma Marvel non ha rilasciato solo i Funko Pops di Spidey, ma anche degli altri personaggi.

Tra i Funko Pops troviamo Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) che sfoggia un look più casual con scarponi da neve e una pala.

Anche MJ (Zendaya) cambia look, con un completo grigio e maglioncino viola.

Non solo Funko Pops: Marvel Legends mostra i suoi gadget

Spider-Man si presenta pure qua in due look magnifici, il più tradizionale, al quale siamo abituati dopo “Avengers: Infinity War” ed “Endgame”, blu e rosso, anche qui sfoggia un look dark, nero con rifiniture d’oro.

Ma oltre a Spidey, vediamo anche il look aggiornato di J. Jonah Jameson, così come MJ e Flash Thompson.

Per altre news dovremo attendere i primi trailer di Spider-Man: No Way Home, o un’intervista di Tom Holland.