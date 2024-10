Speed 3: Keanu Reeves e Sandra Bullock esprimono interesse per un nuovo capitolo del cult degli anni ’90

La proiezione del 30° anniversario di “Speed“, il celebre film d’azione che ha consacrato Keanu Reeves e Sandra Bullock, ha riacceso le speranze per un possibile terzo capitolo della saga. I protagonisti hanno condiviso il loro entusiasmo e la loro intenzione di tornare sul grande schermo in un sequel, sfidando l’industria cinematografica a considerare l’idea. Questo desiderio si marca in un contesto in cui il pubblico e i fan continuano a mantenere viva la memoria di un film che ha segnato un’epoca.

Il confronto durante il panel di celebrazione

Durante l’evento di celebrazione, il leggendario regista Jan De Bont ha affiancato Keanu Reeves e Sandra Bullock, rendendo la serata ancora più speciale. Bullock ha espresso il suo forte desiderio di realizzare “Speed 3“, lanciando una provocazione nei confronti di Hollywood: non è abbastanza coraggiosa da realizzare un nuovo capitolo della saga. Le sue dichiarazioni hanno colpito i presenti, rivelando un chiaro desiderio di riprendere un’avventura che ha affascinato milioni di spettatori negli anni ’90. L’attrice ha sottolineato che un possibile seguito potrebbe richiamare l’energia e l’intensità del film originale, possibilmente portando una nuova generazione di fan a scoprire le origini della storia.

L’interesse di Reeves e Bullock per il progetto non è una novità. Infatti, già a maggio, durante un episodio del podcast “50 MPH“, entrambi avevano rivelato il loro entusiasmo nel tornare a lavorare insieme per un altro capitolo della saga. Reeves, noto per il suo carisma e per il suo impegno nei ruoli d’azione, ha affermato: “Cavolo se vogliamo farlo uscire!”, indicano che il cinema degli anni ’90 ha ancora molta strada da fare e che il pubblico desidera rivivere questa esperienza cinematografica.

Il ricordo del secondo capitolo e le dichiarazioni dei protagonisti

Riflettendo sul secondo capitolo, “Speed 2: Senza limiti“, Sandra Bullock ha recentemente rilasciato dichiarazioni a TooFab, esprimendo il suo dispiacere per aver preso parte a un progetto che ha deluso tanto i critici quanto i fan. “Mi vergogno ancora di aver partecipato. È un film che avrei voluto non fare e i fan non ne sono stati entusiasti”, ha confessato Bullock. Questa onestà mette in evidenza come gli attori stessi abbiano a cuore la qualità delle opere in cui sono coinvolti.

Keanu Reeves, dal canto suo, ha saggiamente rifiutato la sceneggiatura di “Speed 2“. Durante un’intervista con Graham Norton nel 2021, ha rivelato che non ha mai potuto accettare l’idea di un seguito ambientato su un transatlantico, preferendo di gran lunga la formula originale del film. “Volevo davvero lavorare con Sandra Bullock, amavo il mio personaggio, ma la sceneggiatura non mi sembrava giusta,” ha dichiarato l’attore. Questo rifiuto ha portato Jason Patric a prendere il suo posto, rendendo il secondo capitolo significativamente diverso dall’originale.

Possibilità per un nuovo capitolo e il futuro della saga

Con l’idea di “Speed 3” che continua a circolare, molti si chiedono quali saranno le scelte creative per un eventuale sequel. Un elemento fondamentale del primo film era la tensione derivante dalla corsa contro il tempo e dall’uso di mezzi pubblici come l’autobus; sarà interessante vedere se torneranno a questo elemento iconico o se sperimenteranno nuove configurazioni di veicoli. Potrebbero essere esplorati mezzi di trasporto diversi, mantenendo però l’adrenalina e le complessità che hanno caratterizzato la narrazione di “Speed“. Un retaggio della saga è quello della velocità e del rischio, elementi che potrebbero facilmente essere ricreati in chiave moderna.

Jan De Bont, il regista della pellicola originale e di “Speed 2“, ha diretto pochi film nella sua carriera, diventando una figura iconica nel panorama cinematografico. Dopo “Lara Croft: Tomb Raider – La culla della vita“, il regista non ha più realizzato lungometraggi, ma la sua presenza nel corso della proiezione del 30° anniversario ha ricordato quanto sia stato significativo il suo contributo al genere. Mentre il dibattito su “Speed 3” continua, ciò che è chiaro è che l’amore per il film e i suoi protagonisti è rimasto intatto nel corso degli anni.

La chiarezza delle dichiarazioni di Reeves e Bullock ribadisce l’interesse per un ulteriore sviluppo della saga, e resta da vedere se Hollywood avrà il coraggio di lanciarsi in un nuovo progetto.