Sorrento: le Giornate Professionali di Cinema dal 2 al 5 dicembre con anteprime e celebrità

Dal 2 al 5 dicembre 2024, Sorrento si trasformerà nel punto di riferimento per il grande schermo, ospitando le Giornate Professionali di Cinema. Questo evento annuale è un’opportunità unica non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per il pubblico, che potrà godere di anteprime e incontri con registi e attori. Situata in una delle località più affascinanti della Campania, Sorrento si prepara a essere la cornice ideale per celebrare il cinema italiano.

Valorizzazione del cinema e iniziative per le scuole

Quest’anno, uno degli obiettivi principali delle Giornate Professionali di Cinema è la valorizzazione dei film nelle scuole. Questa iniziativa mira a stimolare l’interesse dei giovani nei confronti del mondo del cinema, incoraggiando proiezioni e dibattiti su opere significative. Le scuole, infatti, rappresentano un importante terreno fertile per la formazione di nuove generazioni di cinefili.

In questo contesto, il festival prevede anche un ampliamento dello spazio destinato ai cortometraggi, dando così visibilità a produzioni emergenti e a talenti in erba. I cortometraggi offrono una specifica opportunità di esplorare forme narrative e stilistiche diverse, permettendo così di scoprire nuovi talenti del settore.

In aggiunta alle proiezioni, le Giornate Professionali intendono valorizzare le sale d’essai, veri e propri luoghi di culto per gli appassionati che cercano esperienze cinematografiche più intime e alternative ai grandi blockbuster. La promozione di queste sale è essenziale non solo per la loro sopravvivenza, ma anche per la diversificazione dell’offerta culturale.

Innovazione e collaborazioni internazionali

Uno dei momenti più rilevanti dell’evento sarà dedicato all’innovazione, in particolare per quanto riguarda le novità nel campo della realtà virtuale. Questo segmento punta a esplorare come le nuove tecnologie possono interagire con il mondo del cinema, offrendo esperienze immersive che possono arricchire la visione del pubblico. Gli addetti ai lavori confluiranno a Sorrento per discutere le potenzialità e le sfide che queste innovazioni pongono.

Un’altra importante novità è il gemellaggio con la Francia e Unifrance, un’iniziativa che intende rafforzare i legami culturali tra i due paesi, dando spazio a opere francesi e facilitando la cooperazione tra produttori, registi e distributori. Questo scambio culturale arricchirà non solo il programma del festival, ma anche l’industria cinematografica in entrambe le nazioni.

Eventi da non perdere: anteprime e incontri con i protagonisti

Le Giornate Professionali di Cinema non sarebbero complete senza eventi dedicati al pubblico, che avrà la possibilità di assistere a una serie di proiezioni gratuite. Il programma è ricco di appuntamenti imperdibili.

Il 2 dicembre , alle 16.45, in piazza Tasso si svolgerà la festa d’accensione dell’albero di Natale , con un tema dedicato a “Sonic 3 – il film“, portando divertimento e gioia nella storica piazza della città.

Il 3 dicembre , il Cinema Teatro Tasso presenterà in anteprima “Nottefonda“, il nuovo lavoro di Giuseppe Miale di Mauro , proiettato alle ore 21, con la presenza del cast per un incontro con il pubblico a seguire.

Il 4 dicembre sarà la volta di “Tornando a est” di Antonio Pisu , con il protagonista Lodo Guenzi presente in sala alle 18.30, seguito dalla cerimonia di premiazione dei “ biglietti d’oro ” che celebrano le migliori performance al botteghino. La giornata si concluderà con l’anteprima di “Criature“, un’opera di Cécile Allegra , con la partecipazione di Marco D’Amore .

Il 5 dicembre, si segnala una doppia anteprima al Cinema Teatro Tasso. Alle 18.30 sarà proiettato “Nero” di Giovanni Esposito, a cui seguirà “La stanza accanto” di Pedro Almodovar, un atteso film con Tilda Swinton e Julianne Moore, che rappresenterà la chiusura della manifestazione.

Le Giornate Professionali di Cinema a Sorrento si prospettano come un’importante vetrina per il cinema italiano, promuovendo il dialogo tra artisti, aziende e pubblico. Con un programma variegato e coinvolgente, l’evento non mancherà di attrarre l’attenzione di coloro che amano il grande schermo.