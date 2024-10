Sophie Codegoni parla del suo rapporto con Alessandro Basciano: nessun ritorno di fiamma

Sophie Codegoni è tornata a far parlare di sé in un’intervista rilasciata a Verissimo. Nel suo dialogo con Silvia Toffanin, l’ex tronista ha chiarito in modo categorico la situazione con Alessandro Basciano, padre della sua figlia Celine. Le dichiarazioni della giovane influencer hanno messo a tacere le voci di un possibile riavvicinamento dopo la loro rottura, sottolineando come i due stiano cercando un equilibrio da genitori. In questo articolo, esploreremo le dinamiche del loro rapporto, le recenti dichiarazioni di Sophie riguardo la sua vita da single e su un presunto flirt con un attore spagnolo.

Il rapporto tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie Codegoni ha messo in chiaro che non esiste la possibilità di un ritorno di fiamma con Alessandro Basciano. Durante l’intervista a Verissimo, trasmessa il 5 ottobre, la ex tronista ha rivelato che il loro legame sentimentale è ormai parte del passato. “Siamo due genitori che si vogliono bene,” ha affermato Sophie, facendo riferimento all’importanza di trovare un’armonia per il bene della loro figlia. Nonostante la rottura e una breve riconciliazione, Sophie e Alessandro hanno optato per un rapporto rispettoso, concentrandosi sul benessere di Celine.

La giovane ha sottolineato che questa fase non è stata semplice, ma che entrambi stanno lavorando per mantenere un ambiente sereno per la loro bambina. “Ci vediamo per cena, va tutto bene… ci rispettiamo e ci vogliamo bene,” ha detto Sophie, evidenziando come le priorità siano cambiate: “Lui è il papà della mia bimba, è una persona importante per me.” Le sue parole attestano un chiaro impegno a mettere la felicità della figlia al primo posto, sfatando al contempo ogni illazione su un possibile ritorno alla vita di coppia con Basciano.

La vita da single di Sophie Codegoni

Sophie ha rivelato di essere attualmente single e di non avere intenzione di cercare un nuovo amore. In un momento della sua vita in cui si sta concentrando principalmente su se stessa e sulla sua carriera, ha dichiarato di apprezzare questa fase di indipendenza. “Questo è un momento della mia vita dove mi sto concentrando su me stessa e sul mio lavoro,” ha affermato, evidenziando l’importanza di dedicarsi a sé stessa dopo una serie di eventi complicati nel suo percorso sentimentale.

L’ex tronista ha inoltre messo in evidenza il suo immenso amore per Celine, affermando con passione: “Tornassi indietro rifarei Celine altre duecentomila volte.” Queste parole rivelano non solo il profondo legame che sente nei confronti della figlia, ma anche il desiderio di creare un futuro migliore per lei, senza le complicazioni di una relazione romantica. Sophie dimostra quindi di essere una madre consapevole, impegnata e innamorata del suo ruolo.

Il flirt con Aron Piper: chiarimenti sulla situazione

Durante l’intervista, Sophie Codegoni ha toccato anche il tema del suo presunto flirt con l’attore spagnolo Aron Piper. Riferendosi alle voci che si sono diffuse sui social e nei media, la giovane ha precisato che le notizie circolate sono state eccessive. “Dietro ogni articolo c’è sempre qualcosa di vero, ma ci sono state molte fake news in merito,” ha chiarito, ponendo il focus sulla differenza tra realtà e speculazioni.

Sophie ha confermato di conoscere Aron, definendolo una persona “super piacevole e super carina,” ma ha anche manifestato la volontà di ridimensionare la situazione. “È stato scritto molto di più di quello che è successo nella realtà,” ha ribadito, lasciando intendere che, sebbene ci sia stata un’interazione, non si tratti di un vero e proprio legame amoroso. Le sue parole hanno quindi l’obiettivo di far luce sulla questione, rimanendo fedele alla verità dei fatti senza alimentare ulteriori rumors.