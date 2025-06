Sonia Bruganelli e Giulia Salemi: una riconciliazione sorprendente nel podcast

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nel mondo dello spettacolo, le rivalità possono trasformarsi in amicizie inaspettate. Questo è esattamente ciò che è accaduto nel recente episodio del podcast “Non lo faccio x moda“, condotto da Giulia Salemi. L’influencer ha invitato come ospite Sonia Bruganelli, una figura che in passato non ha risparmiato critiche nei suoi confronti durante il Grande Fratello. La conversazione ha rivelato non solo un clima di riappacificazione, ma anche dettagli inediti sulla vita personale di Bruganelli, in particolare sulla sua separazione da Paolo Bonolis.

La separazione da Paolo Bonolis: un capitolo difficile

Sonia Bruganelli ha affrontato il tema della sua separazione da Paolo Bonolis con sincerità, rivelando che il loro rapporto era giunto a un punto critico. “Con lui ero infelice”, ha dichiarato, esprimendo il desiderio di staccarsi dall’etichetta di “ex moglie“. La Bruganelli ha raccontato come la loro storia d’amore sia iniziata quando lei aveva solo 25 anni e lui 37. “Mi sono innamorata della sua intelligenza, non è stato un colpo di fulmine”, ha spiegato, sottolineando che se lo avesse conosciuto in un’altra fase della vita, le cose sarebbero potute andare diversamente.

La separazione è avvenuta in un momento di crescita personale per Sonia, che ha ammesso di essersi “stancata” della situazione. “Negli ultimi anni del matrimonio, ero infelice e non volevo che lui avesse accanto una persona infelice”, ha aggiunto. Ha anche messo in evidenza come la rottura abbia avuto un impatto sui loro figli, affermando che “quando la coppia non funziona, ci si dimentica dei figli”. Nonostante tutto, Bruganelli ha espresso rispetto e affetto per Bonolis, affermando: “Lo stimo tantissimo, lo amo ancora oggi, anche se non lo amo più”.

Il legame con i figli: una madre presente

Durante la conversazione con Giulia Salemi, Sonia Bruganelli ha approfondito il suo ruolo di madre, descrivendosi come un genitore “molto più presente” rispetto a Bonolis, che era spesso impegnato per lavoro. “Riguardandomi indietro, mi dico brava”, ha detto, ricordando i momenti difficili in cui si trovava a gestire tre bambini piccoli da sola, mentre il marito era spesso assente. La malattia della figlia maggiore, Silvia, ha rappresentato una sfida significativa per la famiglia e ha influenzato profondamente la sua esperienza di maternità.

Bruganelli ha rivelato che nessuna delle sue gravidanze è stata vissuta con serenità. “Quando è nato Davide, pensavo che avrebbe alleggerito la situazione, ma non è stato così”, ha confessato. Questo ha generato in lei un senso di colpa, poiché sentiva che il suo secondo figlio fosse sano mentre Silvia affrontava delle difficoltà. “Volevo aiutare Silvia a fare le stesse cose di Davide, e questo mi ha portato a distaccarmi da lui”, ha spiegato, evidenziando il peso emotivo che ha affrontato.

Tuttavia, il legame con i suoi tre figli è diventato un motore di cambiamento per Sonia. “Non sono la stessa ogni anno che passa”, ha affermato, riconoscendo la crescita personale che ha vissuto. “Mi sono resa conto che le mie parole potevano ferire i miei figli, e ho smesso di essere arrabbiata”. La sua evoluzione come madre e come persona è stata influenzata dall’amore che prova per i suoi bambini, che ora sono cresciuti e le hanno permesso di riflettere su se stessa e sul suo passato.

