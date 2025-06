Nicolò Filippucci: il talento di Amici 24 lancia il suo primo EP “Un’ora di follia”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nicolò Filippucci, giovane cantante emerso dal talent show Amici 24, ha recentemente rilasciato il suo primo EP intitolato “Un’ora di follia“. In un’intervista esclusiva, il cantante ha condiviso la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi, il suo percorso artistico e le emozioni legate alla sua musica. Scopriamo insieme i dettagli di questa nuova avventura musicale.

L’esperienza ad Amici 24

Nicolò Filippucci ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici 24 grazie al supporto della docente Anna Pettinelli. Sin dal primo giorno, il giovane artista ha dimostrato di avere un talento straordinario, distinguendosi per la sua intensità interpretativa e la capacità di scrivere testi emozionanti. Il suo percorso all’interno del programma è stato caratterizzato da momenti intensi e soddisfazioni, ma anche da sfide difficili. Nonostante la sua eliminazione durante l’ottava puntata del Serale, il pubblico ha manifestato il proprio disappunto, dimostrando quanto fosse amato e apprezzato. Durante la sua partecipazione, Nicolò ha presentato diversi brani inediti, tra cui “Non mi dimenticherò“, “Yin e Yang” e “Cuore bucato“, che hanno colpito il pubblico e i giudici.

Il primo EP “Un’ora di follia”

Il 23 maggio, Nicolò ha lanciato il suo primo EP, “Un’ora di follia“, pubblicato sotto l’etichetta Not Your Sound/Ada Music Italy/Warner Music Italy. Questo progetto rappresenta un passo significativo nella sua carriera musicale e offre uno sguardo profondo sulle sfaccettature dell’amore. L’artista ha descritto l’EP come un racconto del suo vissuto, un’esplorazione delle emozioni e delle esperienze che hanno segnato la sua crescita personale e professionale. La musica di Nicolò si distingue per la sua autenticità e per la capacità di toccare le corde più profonde dell’animo umano, rendendo il suo lavoro un’esperienza coinvolgente per chi ascolta.

Riflessioni sul percorso e le critiche

Nell’intervista, Nicolò ha parlato della sua esperienza ad Amici, sottolineando l’importanza del percorso formativo che ha vissuto. Ha affermato di non voler cambiare nulla di quanto fatto, evidenziando come ogni momento sia stato cruciale per la sua crescita. Il Serale, in particolare, ha rappresentato un punto di svolta, dove ha potuto mettere in pratica tutto ciò che aveva appreso. Riguardo alle critiche ricevute, Nicolò ha spiegato che le ha affrontate con una mentalità aperta, considerandole come opportunità di miglioramento. Le critiche costruttive, secondo lui, sono fondamentali per crescere e affinare le proprie capacità artistiche.

I legami con i compagni e il supporto di Anna Pettinelli

Durante il suo percorso ad Amici, Nicolò ha creato legami significativi con i suoi compagni di scuola. Ha descritto la sua relazione con Francesca, Pietro, Chiara, Jacopo, Alessio e Daniele come una vera e propria famiglia, evidenziando il supporto reciproco che hanno trovato l’uno nell’altro. Anna Pettinelli, in particolare, è stata una figura chiave nella sua esperienza, offrendo guida e sostegno nei momenti difficili. Nicolò ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto, sottolineando quanto sia stata importante la sua presenza nel suo percorso.

Progetti futuri e sogni nel cassetto

Attualmente, Nicolò è impegnato in un tour promozionale per il suo EP e ha già avuto l’opportunità di esibirsi su palchi importanti, come quello di Battiti Live. L’artista ha descritto l’emozione di tornare a cantare davanti a un pubblico numeroso come una sensazione unica e gratificante. Riguardo al futuro, Nicolò ha espresso il desiderio di partecipare al Festival di Sanremo, considerandolo un traguardo ambito. Ha anche condiviso il sogno di duettare con artisti internazionali come Ed Sheeran e Stevie Wonder, dimostrando la sua ambizione e passione per la musica.

Nicolò Filippucci continua a sorprendere e a emozionare il pubblico con la sua musica, e il suo primo EP è solo l’inizio di un percorso che promette di essere ricco di successi e nuove esperienze.

