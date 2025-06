Alice Campello incanta con un look da sogno a un matrimonio in Spagna

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La stagione dei matrimoni è tornata e Alice Campello, nota influencer e imprenditrice, ha nuovamente catturato l’attenzione con il suo stile impeccabile. Insieme al marito Alvaro Morata e ai loro quattro figli, ha partecipato a un elegante ricevimento in Spagna, dove la coppia ha mostrato il loro amore rinnovato, superando le difficoltà dell’ultimo anno.

Il look di Alice Campello: un abito da sogno

Alice Campello ha partecipato a un matrimonio da favola, accompagnata dalla famiglia di Alvaro Morata. Per l’occasione, ha scelto un abito rosa che ha messo in risalto la sua figura in modo straordinario. Questo vestito, caratterizzato da una silhouette a colonna, è realizzato in un pregiato chiffon di seta con una finitura metallizzata che conferisce un tocco di lucentezza sofisticata.

L’abito presenta un elegante mantello che scende dalla spalla destra, aggiungendo movimento e drammaticità al look. La gonna lunga, con pieghe fluide, è accentuata da un profondo spacco sulla gamba sinistra, sormontato da un morbido volant che aggiunge un tocco romantico all’insieme. Un lungo strascico posteriore e una chiusura con cerniera invisibile completano questo capo unico, il Serafinne Gown di Iris Serban, dal valore di 2.599 euro. La stilista rumena è nota per la sua abilità nel creare abiti da sera che uniscono romanticismo e modernità.

Per completare il suo look, Alice ha scelto una clutch di Hermès e sandali con tacco argentati, visibili grazie allo spacco laterale del vestito. Gli accessori sono stati mantenuti semplici, con orecchini di perle e una collana che illuminano il suo viso. I capelli raccolti mettono in risalto l’outfit e la bellezza di Alice, che ha conquistato i suoi follower, paragonandola a una principessa.

Alvaro Morata: un compagno elegante

Alvaro Morata ha dimostrato di essere un compagno all’altezza, indossando un classico e raffinato completo scuro. Le immagini condivise sui social mostrano la coppia in uno dei momenti più felici della loro relazione, caratterizzati da romanticismo e complicità. La scelta del look di Morata si sposa perfettamente con quello di Alice, creando un’immagine armoniosa e affiatata.

La presenza di entrambi al matrimonio ha messo in evidenza non solo il loro amore, ma anche il loro impegno nel sostenere la famiglia e mantenere viva la loro relazione, nonostante le sfide affrontate. Questo evento ha rappresentato un momento di celebrazione e di gioia per la coppia, che continua a condividere la loro vita con i follower.

La passione di Alice Campello per il rosa

Alice Campello ha sempre dimostrato una particolare predilezione per il rosa, una tonalità che risalta l’abbronzatura e si adatta perfettamente a matrimoni ed eventi primaverili ed estivi. Questa scelta di colore si sposa bene con il suo look, soprattutto per le bionde come lei.

L’influencer ama le scollature a cuore, le plissettature e i drappeggi, elementi che arricchiscono i suoi outfit. I tessuti con dettagli metallici sono un’altra delle sue preferenze, conferendo ai suoi look un effetto moderno e giovanile. Con questo ultimo abito, Alice ha nuovamente dimostrato il suo gusto raffinato, scegliendo un modello che esprime il suo stile unico e sofisticato. La sua capacità di abbinare eleganza e modernità continua a stupire e ispirare i suoi fan.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!