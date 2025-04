Sofia Nappi e Komoco: un maggio ricco di danza e nuove creazioni in Germania

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mese di maggio rappresenta un’importante fase di sviluppo per la coreografa italiana Sofia Nappi e la sua compagnia, Komoco. Riconosciuta come una delle giovani promesse della danza contemporanea, Nappi ha saputo coniugare la sua formazione internazionale con un linguaggio coreografico unico, capace di esprimere emozioni profonde e di connettere il corpo con l’inconscio collettivo. Il pubblico avrà l’opportunità di assistere a due opere significative e a una nuova collaborazione che metterà in luce il talento di Nappi e la creatività della sua compagnia.

La formazione e l’evoluzione artistica di Sofia Nappi

Sofia Nappi ha intrapreso un percorso formativo di grande prestigio, perfezionandosi presso l’Alvin Ailey American Dance Theatre di New York. La sua carriera è stata influenzata da esperienze con artisti di fama mondiale come Ohad Naharin e Hofesh Shechter. Queste esperienze hanno contribuito a plasmare la sua ricerca coreografica, che si concentra sull’immediatezza del movimento e sull’interazione tra il corpo e l’ambiente circostante. Nappi si distingue per la sua capacità di creare opere che esplorano temi universali, come il radicamento e la trasformazione, attraverso una danza che riesce a comunicare con urgenza e delicatezza.

Le sue creazioni, sia per Komoco che per altri ensemble, sono descritte come “paesaggi emotivi”. Questi lavori non solo raccontano storie, ma invitano anche il pubblico a riflettere su esperienze umane condivise. Con un approccio che unisce tecnica e istinto, Nappi ha saputo conquistare il favore di critica e pubblico, rendendola una figura di riferimento nella scena della danza contemporanea.

I lavori in programma: ‘The Fridas’ e ‘Ima’

Il mese di maggio sarà particolarmente significativo per Komoco, con il debutto di ‘The Fridas‘, una nuova produzione ispirata all’universo di Frida Kahlo. Questa opera, realizzata in collaborazione con i danzatori Adriano Popolo Rubbio e Paolo Piancastelli, rappresenta un omaggio alla vita e all’arte della celebre pittrice messicana. ‘The Fridas‘ promette di essere un’esperienza visiva e emotiva che esplora i temi della creatività e della sofferenza.

In aggiunta a questa nuova creazione, la compagnia riprenderà la tournée di ‘Ima‘, un’opera che ha già riscosso un notevole successo. ‘Ima‘, il cui titolo significa “madre” in ebraico e “momento presente” in giapponese, è stata concepita durante il periodo di distanziamento sociale e si presenta come un inno alla rinascita. La coreografia, realizzata per la Biennale di Venezia e coprodotta da Sosta Palmizi, The Colours International Dance Festival di Stoccarda e il Centro Coreográfico Canal di Madrid, mette in scena cinque danzatori che interpretano un messaggio di energia e vitalità.

‘Pupo’ e il ritorno in Italia

Dopo la presentazione di ‘Ima‘, la compagnia Komoco si prepara a portare ‘Pupo‘ in Germania, con due spettacoli al Rheinisches Landestheater di Neuss. Questa creazione trae ispirazione dall’opera ‘Le Avventure di Pinocchio‘ di Carlo Collodi, un racconto che affronta temi di crescita e identità. ‘Pupo‘ si distingue per la sua danza intensa e carnale, eseguita da sette danzatori, e invita il pubblico a riscoprire la propria parte giocosa e creativa.

Al termine di questo tour, Komoco farà ritorno in Italia per presentare ‘Der Junge Lord‘, un nuovo allestimento dell’opera lirica del 1965, con la regia di Daniele Menghini. La prima nazionale è prevista per il 25 maggio nell’ambito dell’87esimo Festival del Maggio Musicale Fiorentino. In questa occasione, Sofia Nappi e la sua compagnia contribuiranno alle parti danzate, arricchendo ulteriormente l’esperienza artistica di questo importante evento.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!