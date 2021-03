Sky: tutte le serie tv in arrivo ad aprile 2021

Tante le nuove uscite di Sky ad aprile 2021. Dopo la presentazione dei nuovi film di Sky, ecco le serie tv.

Tra le novità spicca “Anna”, serie di produzione tutta italiana, tratta dal romanzo di Niccolò Ammaniti.

Le serie più attese su Sky ad Aprile

Partiamo subito col botto: l’ultima stagione di “Vikings” è in arrivo su Sky.

L’ultima stagione della serie storica che racconta miti e fatti storici realmente accaduti di alcuni personaggi della storia vichinga che sono diventati leggenda. Nell’ultima parte della sesta stagione, la storia inizia con un drammatico evento: Bjorn è stato trafitto dalla spada di Ivar.

In occasione della trasmissione della nuova stagione, su Sky 111 e su NeW, tutte e 6 le stagioni di “Vikings” andranno in onda dal 1 aprile all’8 aprile 2021.

Ma le news non si fermano ai possenti e maestosi vichinghi.

Su Sky sono in arrivo le Toccate, donne dai poteri straordinari, protagoniste della nuova serie “The Nevers”.

Ambientata nella Londra vittoriana, racconta la storia di queste donne trasgressive con capacità sorprendenti. I loro nemici sono puritani che vorrebbero eliminarle perché le considerano streghe. Le toccate condurranno una battaglia che determinerà la sopravvivenza dell’umanità.

Se vichinghi e streghe non fanno per voi, Sky ci propone una nuova serie: “Barry”.

Barry è un ex marine, che decide di provare la vita da mercenario. Il suo primo obbiettivo si trova a Los Angeles. La storia gira intorno a Barry che assoldato per uccidere un attore, amante di un boss mafioso. Ma non tutto va per il verso giusto, per arrivare al ragazzo, Barry si iscrive ad un corso di recitazione, nel quale troverà una nuova passione e ragione di vita.

Anna, la serie tv Sky tutta italiana

Tratta dall’acclamato romanzo del 2015 dello scrittore, e premio Strega, Niccolò Ammaniti, “Anna” racconta la storia di due fratelli, separati da un rapimento durante una guerra contro un virus chiamato “La Rossa”.

La Rossa fa vittime solo dai 13 anni in poi, e Anna sta per compierne 13. Il suo desiderio è ritrovare il fratellino rapito mesi prima. Con un diario lasciatole dalla madre, Anna proverà a trovare il fratello, ma ben presto capisce che gli scritti della madre le servano a poco: ogni giorno è differente, e le regole per la sopravvivenza sono cambiate drasticamente.

La serie è formata da 6 episodi e andrà in onda dal 23 aprile 2021.

Ambientata in una Sicilia post apocalittica dove la natura è tornata padrona, Anna interpretata da Giulia Dragotto, al suo esordio davanti alla cinepresa, si ritrova a sopravvivere con la speranza di ritrovare il fratello rapito.

La serie è stata girata nella valle del Belice a Gibellina, Salemi, Santa Ninfa, Porto Empedocle e Palermo.

Alla regia c’è lo stesso Niccolò Ammaniti, che insieme a Francesca Manieri ha scritto la sceneggiatura. Il cast è composto, oltre che dalla giovanissima Dragotto, da: Clara Tramontano, Giovanni Mavilla, Elena Lietti e Roberta Mattei.

Elenco completo delle nuove serie di aprile 2021:

“Batwoman” stagione 2, dal 6 aprile su Premium Action

“Vikings” stagione 6, dal 7 aprile su Sky Atlantic

“Barry” stagione 1, dal 12 aprile su Sky Atlantic

“Shameless” stagione 11, dal 13 aprile su Premium Stories

“Legacies” stagione 3, dal 13 aprile su Premium Stories

“The Goldbergs” stagione 8, dal 17 aprile, Premium Stories

“Snowfall” stagione 4, dal 18 aprile su Fox

“Bob Hearts Abishola” stagione 2, dal 18 aprile su Premium Stories

“Manifest” stagione 3, dal 19 aprile su Premium Stories

“The Nevers” stagione 1, dal 19 aprile su Sky Atlantic

“Law & Order: unità vittime speciali” stagione 22 dal 21 aprile su Premium Crime

“L’Uomo di Casa” stagione 9, dal 22 aprile su Fox

“Anna” stagione 1, dal 23 aprile su Sky Atlantic

“The Flash” stagione 7, dal 26 aprile su Premium Action

31/04/2021

Giacomo Caporale