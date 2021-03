Sky: tutti i film in arrivo ad aprile 2021

Tante le nuove uscite di Sky ad aprile 2021. Tra le novità spicca “Genitori vs Influencer” con Fabio Volo, “Miss Marx” di Susanna Nicchiarelli, “Honey Boy” con Shia LaBeouf e “Vivarium” di Lorcan Finnegan con Jesse Eisenberg.

Il grande cinema su Sky ad Aprile

Per il primo giorno di aprile Sky propone il remake della fortunata pellicola di Paolo Virzì dal titolo “Il capitale umano”, tratto da un romanzo di Stephen Amidon, giornalista e scrittore americano. Mike Meyers dirige Liev Schreiber, Marisa Tomei e Peter Sarsgaard nel dramma di due famiglie unite da un incidente d’auto.

In “Genitori vs Influencer”, disponibile su Sky dal 4 aprile, Fabio Volo veste i panni di un padre che se la deve vedere con la figlia adolescente completamente risucchiata dal mondo dei social. Michela Andreozzi mette a confronto il rapporto tra due generazioni in una commedia adatta a tutta la famiglia.

Presentato in Concorso alla selezione ufficiale della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica e disponibile dal 6 aprile, “Miss Marx” di Susanna Nicchiarelli segue le vicende della figlia del noto filosofo, raccontando la storia di una donna alla ricerca della libertà tra sfera pubblica e privata, restituendo allo spettatore l’eterno conflitto da ragione e sentimento.

Il 14 aprile apparirà in catalogo “Honey Boy” in cui Alma Har’el su sceneggiatura di Shia LaBeouf porta al cinema una parte della biografia del noto interprete, presente nella pellicola anche in veste d’attore. Il titolo deriva dal soprannome che Shia aveva da giovanissimo e racconta il difficile e controverso rapporto con il padre, il mal di vivere del protagonista e la tumultuosa ascesa a Hollywood.

Abel Ferrara e l’attore Willem Dafoe tornano a collaborare in “Siberia” (19 aprile), presentato in Concorso al 70° Festival di Berlino. Dafoe interpreta Clint, un uomo dall’anima tormentata che ha scelto di vivere lontano dalla società, in una baracca tra i ghiacci. L’uomo gestisce un piccolo locale, frequentato dai rari viaggiatori e dalle poche persone che abitano nella zona.

Per i più piccoli segnaliamo il nostrano “Trash”, disponibile dal 22 aprile. Il film d’animazione diretto da Luca Della Grotta e Francesco Dafano è una fiaba green, colorata e divertente che propone il riutilizzo degli oggetti, per salvaguardare l’ambiente e promuovere comportamenti eticamente corretti nei confronti del pianeta.

Lorcan Finnegan realizza un’inquietante metafora della vita suburbana con “Vivarium”, sua seconda prova dietro alla macchina da presa (29 aprile). Imogen Poots e Jesse Eisenberg sono Gemma e Tom, due giovani innamorati, che sentono il bisogno di crearsi un futuro. Il trasferimento nella periferia suburbana di Yonder rappresenta per i due il momento di irreparabile compromesso con un mondo marginale e vuoto.

Ecco l’elenco completo dei film in catalogo su Sky ad aprile

Andrea Racca

30/03/2021